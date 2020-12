Infineon-Chef fordert europäische Digital-Plattformen

Um die Wirtschaft wieder ins Laufen zu bringen, werden zurzeit riesige Konjunkturpakete geschnürt. Damit verbunden sind aber auch immer wieder Forderungen von Experten, dass mit den enormen finanziellen Mitteln, die da in das Wirtschaftssystem fließen unbedingt auch die Weichen für die Zukunft gelegt werden sollen. Und ein Begriff, der da immer wieder fällt ist, die Digitalisierung. Aber was verstehen wir darunter genau? Und was fehlt uns als Deutschland dafür? Darüber spricht Christine Bergmann mit dem Chef des größten deutschen Chipherstellers Infineon.

