Infineon: 1,5 Milliarden für Übernahme in den USA

Der bayerische Chiphersteller Infineon plant seine bisher größte Übernahme in der Unternehmensgeschichte. Der Dax-Konzern will den US-Konkurrenten Cypress Semiconductor für neun Milliarden Euro kaufen. Die Amerikaner produzieren unter anderem Halbleiter, die für künftige Schlüsseltechnologien wie autonomes Fahren verwendet werden. Die Übernahme soll bis spätestens Anfang 2020 abgeschlossen sein.

Infineon könnte einer der ganz Großen werden

Sollte die Fusion genehmigt werden, würde Infineon in die Top 10 der größten Chiphersteller der Welt aufsteigen. Das Management will dafür rund 9 Milliarden Euro auf den Tisch legen. Die jetzt vollzogene Kapitalerhöhung um 1,55 Milliarden Euro hat sich ausschließlich an institutionelle Investoren gewandt.

Kapitalerhöhung setzt Infineon-Aktie unter Druck

An den Börsen hat sich der Abwärtstrend der Infineon-Aktie daraufhin verschärft. Dahinter steht aber auch ein Branchentrend: Die Halbleiterindustrie gilt als sehr konjunkturanfällig. Gewinnwarnungen aufgrund des Handelskonflikts zwischen den USA und China kursierten schon länger. Bei Infineon kommt jetzt eben noch die angekündigte Konzernhochzeit mit dem US-Konkurrenten Cypress Semiconductor dazu.