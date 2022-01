Industriezulieferer Schaeffler übernimmt Robotergetriebe-Bauer

Das Unternehmen Melior Motion, 2017 in Hameln gegründet, ist spezialisiert auf innovative Präzisionsgetriebe für Industrieroboter. Laut Mittelung von Schaeffler mit Sitz in Herzogenaurach hat das Unternehmen einen Vertrag zur Übernahme des Getriebeherstellers unterschrieben. Damit soll der Geschäftsbereich Robotik bei Schaeffler weiter ausgebaut werden.

Getriebe für hochpräzise Industrieroboter

Demnach habe das Unternehmen aus Hameln ein Getriebe für Industrieroboter auf den Markt gebracht, das bei hoher Tragkraft besonders präzise und schnelle Bewegungen erlauben soll. Die neueste Generation dieser sogenannten Planetengetrieben sei für Anwendungen wie Schweißen, Montage und Auftragen von Klebstoffen oder Farben ideal geeignet, heißt es.

Plan: Übernahme im Februar abgeschlossen

Im Jahr 2021 hat das Hamelner Unternehmen einen Umsatz von rund 23 Millionen Euro erzielt. Es beschäftigt mehr als 100 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Geplant ist zudem ein weiterer Standort in China, so die Mitteilung. Die Übernahme werde voraussichtlich im Februar abgeschlossen, teilten beide Unternehmen am Montag mit. Ein Kaufpreis wurde nicht bekanntgegeben.

Strategische Partnerschaft

Laut Schaeffler-Vorstand Stefan Spindler sei Melior hochinnovativ und "auf einem starken Wachstumspfad". Melior-Geschäftsführer Chris Morrell sagte, mit Schaeffler "werden wir im Hinblick auf Industrieroboter und den Werkzeugmaschinenmarkt eine weitere beschleunigte Wachstumsphase einleiten können." Er sieht die bestehende Infrastruktur von Schaeffler als Chance, um in China besser und schneller voranzukommen.

Mit Material der Nachrichtenagentur dpa