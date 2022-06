Industrie-Roboter: Jobkiller oder Nachhaltigkeitsgarant?

Umwelt schonen zum Preis von Beschäftigung?

Ein Riesengewinn für die Umwelt und die Produktion könnte so eine teilweise De-Globalisierung sein, meinen viele. Innerhalb der betriebswirtschaftlichen Logik hat die Idee allerdings einen entscheidenden Haken: Damit das funktioniert, dürfen die Produktionskosten nicht steigen. Und der größte Posten sind bekanntermaßen die Lohnkosten.

Wenn nun also der Roboter-Greifarm der Firma Stöger automatisch das Werkzeug wechselt und wie von allein einen Turbolader zusammenbastelt, dann braucht es nur noch einen Menschen, der die Maschine überwacht – und nicht mehr fünf, die die verschiedenen Schraubvorgänge übernehmen. Würde der Umstieg von der globalisierten Produktion hin zur lokalen Produktion also das Aus für die meisten Fließbandjobs bedeuten?

Experte: Mittelfristig werden viele Tätigkeiten ersetzt

Ganz von der Hand zu weisen sei das nicht, sagt Christian Meier im Interview mit dem BR. Der Physiker und Autor beschäftigt sich viel mit Robotik und Künstlicher Intelligenz. Er prognostiziert, es würden zwar nicht ganze Berufe aussterben, sondern einzelne Tätigkeiten. Und je präziser und vielfältiger Roboter einsetzbar sind, desto mehr Tätigkeiten werden das sein. Und eine Faustregel ist: Alles, was nur wenige Handgriffe benötigt, können Maschinen schnell nachahmen.

Auf der "Automatica" ist das gut zu beobachten, nicht nur bei der Firma Stöger. Es gibt vollautomatische Gabelstapler, die komplett ohne Fahrer oder Fahrerin auskommen. Es gibt Servierroboter, Verpackungsroboter, Transportroboter, Müllsammelroboter und Wartungsroboter. Es gibt Softwarefirmen, die aus Datenmassen Prognosen erstellen – die dann wiederum von Robotern in Handlungen umgesetzt werden. Mit der Ersetzbarkeit des Menschen wird hier jedenfalls sehr offen umgegangen.

Bildung wird Jobgarant sein

Aber wohin soll das führen? Der Autor Christian Meier sagt, was nach der Vollautomatisierung übrigbleiben dürfte, seien im Grunde zwei verschiedene Arten von Tätigkeiten. Solche, in denen Menschen sozial interagieren also Kunst, Beratung, Service, und solche, in denen Wissen gebraucht werde, um all diese Roboter zu entwickeln, zu programmieren und instandzuhalten. Deshalb dürften künftig kaum noch Menschen ohne Ausbildung einen Job finden, sagt Meier: "Unser Verständnis von Arbeit wird sich grundlegend wandeln."

Die Zukunft bleibt erstmal nur Zukunft

Aber noch ist es nicht soweit. Längst sind nicht alle Weichen in diese Zukunft gestellt. Auch das zeigt sich auf der "Automatica". Vieles ist noch statisch, manches sieht eher aus wie eine Spielerei. Bei "Olive Robotics" zum Beispiel. An dem Stand tippelt ein kleiner Roboterhund durch die Gegend und dreht den Kopf hin und her. Er ist eine Art Vorführobjekt für die Idee der Ausgründung der TU München. Olive Robotics stellt einzelne Robotermodule her, die über USB-Kabel beliebig zusammengesteckt und dann eingesetzt werden können. Aus dem "Hund" könnte also auch ein Greifarm werden, oder ein Motor.

Jetzt aber tippelt er über den Teppich, gesteuert über eine VR-Brille und einen Controller. Doch plötzlich muss er sich hinlegen: Die Batterien sind leer, bis zum nächsten Tippeln muss erstmal aufgeladen werden.