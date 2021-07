Industrie-Präsident: Wirtschaft braucht Digitalisierung

Die Industrie habe längst erkannt, dass der Klimawandel da sei und sie reagiere auch, sagte der frühere Siemens-Vorstand Siegfried Russwurm, der heute dem Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) vorsteht, beim "Bayerischen Wirtschaftstag" des Wirtschaftsbeirats Bayern. Deswegen sei es durchaus sinnvoll, wenn die Politik Rahmenbedingungen vorgebe, dann aber den Unternehmen die Freiheit lasse, die für sie sinnvollsten und auch finanzierbaren Lösungen zu finden.

Forderung: Modernisierungsstau auflösen

Der zukünftigen Bundesregierung gab der BDI-Präsident eine klare Aufgabe mit auf den Weg: endlich das Thema Digitalisierung mit Macht voranzutreiben. Denn momentan gebe es schon wieder zu viele, die sich angesichts der aktuellen Wachstumszahlen selbstzufrieden zurücklehnten.

"Der Aufschwung ist getragen durch den Boom in China, in Südostasien und durch die Stimulus-Programme in den USA. In diesen Weltregionen sind unsere Produkte gefragt und wettbewerbsfähig sind. Heute. Doch zur Ehrlichkeit gehört auch: Das sind Produkte, die wir gestern entwickelt haben. Eine sichere Basis für die Zukunft ist das nicht. Und unter der Oberfläche brodelt es." Siegfried Russwurm, BDI-Präsident

Es sei höchste Zeit und vielleicht die letzte Chance, die Versäumnisse der Vergangenheit anzugehen, den Modernisierungsstau aufzulösen und grundlegende Schwächen in den hiesigen Infrastrukturen auszuräumen, so Siegfried Russwurm.

Für weitere Geschäfte mit China und Russland

Auch in der Frage, wie die deutsche Wirtschaft sich zu autokratischen Staaten – wie China oder Russland – verhalten soll, bezog der BDI-Chef Stellung. In einem neuen Diskussionspapier des Verbandes lautet die Kernaussage: Firmen sollten zwar auch weiter Geschäfte in Ländern machen, in denen liberale und demokratische Werte nicht geteilt werden. Menschenrechtsverletzungen und andere Missstände sollen dabei aber nicht unter den Tisch gekehrt, sondern benannt werden. Das könne auch zu Konsequenzen führen.

"Globale Herausforderungen wie Klima- und Umweltschutz oder Armutsbekämpfung erfordern Kooperation – auch zwischen unterschiedlichen politischen und gesellschaftlichen Systemen. Die deutsche Wirtschaft befindet sich ständig im Dialog mit ausländischer Wirtschaft und Politik, selbstverständlich auch mit Staaten, die unsere heimischen Wertvorstellungen herausfordern." Siegfried Russwurm, BDI-Präsident

Je besser die EU mit ihrem Werte- und Wirtschaftsmodell funktioniere, desto erfolgreicher würden diese Ideen global wirken. Je schwächer die EU und die wertebasierte Gemeinschaft liberaler Demokratien insgesamt politisch und gesellschaftlich agiere, desto stärker wirkten hingegen konkurrierende Einflüsse, so Siegfried Russwurm. Deswegen müsse sich die die EU gemeinsam mit Partnern wie den USA, Kanada, Japan, Südkorea, Australien, Neuseeland und anderen als wertebasierte Gemeinschaft erfolgreich neu aufstellen.