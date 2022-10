Indexmietverträge: wegen hoher Inflation umstritten

Bei sogenannten "Index-Mietverträgen" sind Mieterhöhungen an die Entwicklung der Verbraucherpreise gekoppelt. Langfristig seien solche Verträge fair, meint der Immobilienbesitzerverband Haus und Grund München. Mietervereine fordern dagegen eine Deckelung von Indexmieten.

Verbraucherpreisindex ist für Indexmieten entscheidend

Vor allem zurzeit entwickeln sich sogenannte Indexmietverträge für Betroffene immer mehr zu einem großen Problem und finanziellen Risiko. Vor allem in teuren Städten, wo die Mieten ohnehin schon sehr hoch sind und wenig Ausweichmöglichkeiten bestehen, spitzt sich die Lage zu. Denn die Inflationsrate lag zuletzt bei rund zehn Prozent.

Schon jetzt gibt es viele Fälle, in denen Vermieter deshalb die Miete erhöhen, ist vom Mieterverein München zu erfahren. Bei Indexmietverträgen müssen sich Vermieter lediglich auf die Entwicklung des vom statistischen Bundesamt erhobenen Verbraucherpreisindexes berufen. Steigt der Index, kann auch die Miete entsprechend angehoben werden. Sollte die Inflationsrate weiter so hoch bleiben wie bisher, könnten auch die Mieten jedes Jahr entsprechend weiter steigen. Ein Ausstieg aus Indexmietverträgen wäre nur durch Kündigung oder in direkter Verhandlung mit dem Vermieter möglich.

Indexmietverträge waren bis vor kurzem unproblematisch

Über viele Jahre, bei Inflationsraten von ein bis zwei Prozent, gaben Indexmietverträge wenig Anlass zu Sorge. Doch der kurzfristig sehr hohe Anstieg der Verbraucherpreise hat viele Mieter überrascht. Nicht nur Strom- und Heizkosten schnellen in die Höhe, auch die Mieten sind jetzt betroffen.

In der Vergangenheit sei von Indexmietverträgen nicht abgeraten worden, so Anja Franz, Anwältin und Sprecherin des Mietervereins München. Indexmietverträge galten als vergleichsweise sicher. Gerade wenn es um Mieterhöhungen ging. Denn Mietsteigerungen wegen Modernisierungen wie Wärmedämmung sind bei solchen Verträgen ausgeschlossen. Nur falls der Gesetzgeber diese Maßnahmen vorschreibt, kann sich die Jahresmiete zusätzlich um bis zu acht Prozent erhöhen. In der Vergangenheit sind die Mieten im Durchschnitt zudem häufig stärker gestiegen als die Inflation. Auch deshalb waren Indexmieten lange gar nicht unbeliebt.

Warnung vor Risiken der Indexmieten

In nur einem Jahr hat sich die Lage völlig geändert. Heute warnen Mietervereine vor den Risiken von Indexmietverträgen. Noch kann die entsprechende Klausel in einem Vertrag einfach angekreuzt werden. Für Mieterinnen und Mieter könnte es schwierig werden, sich dagegen zu wehren. Vor allem in Regionen mit knappem Wohnungsangebot gibt es oft wenig Verhandlungsspielraum. Wer unterschreibt, bekommt die Wohnung. Wer zögert, hat normalerweise das Nachsehen.

Indexmietverträge bei Vermietern beliebt

Bei Vermietern sind Indexmietverträge mit den Jahren immer beliebter geworden. Eigentlich kommt diese Vertragsform aus dem gewerblichen Bereich. Für Wohnraum gibt es sie erst seit 21 Jahren, so der Vorsitzende von Haus und Grund München, Rudolf Stürzer. Sehr alte Mietverträge können deshalb eigentlich keine Indexmietverträge sein. Neue Mietverträge sind es hingegen mehrheitlich.

Für Haus und Grund stellt sich die Lage so dar: In der Vergangenheit, bei niedriger Inflation, hätten Mieter von Indexmietverträgen profitiert. Jetzt habe sich das Blatt gewendet und Vermieter könnten zu Recht von den Mietsteigerungen profitieren. Der Mieterverein München berichtet bereits von Fällen mit Erhöhungen von bis zu 15 Prozent oder im Einzelfall 300 Euro.

Die Chancen dagegen vorzugehen, seien gering. Nur bei formalen Fehlern könnten Zahlungen verweigert werden. Also etwa, wenn seit der letzten Mieterhöhung nicht ein Jahr abgewartet wurde oder die neue Miete falsch berechnet worden ist. Solche Fehler kommen aber selten vor.

Unterstützung für betroffene Mieter gefordert

Jetzt, da wegen der außergewöhnlich hohen Inflation die Nachteile von Indexmietverträgen deutlich werden, wollen Mietervereine dagegen vorgehen. Nicht nur in München. Auch in Hamburg, Berlin und vielen anderen angespannten Wohnungsmärkten laufen derzeit Umfragen zu den negativen Auswirkungen für die Mieterinnen und Mieter.

Gefordert wird finanzielle Unterstützung für Betroffene durch die Politik und eine gesetzliche Deckelung möglicher Mieterhöhungen. Denn diese können sogar noch weit über der aktuellen Inflationsrate liegen. Weil sich Vermieter Zeit lassen können und Mietanpassungen manchmal auch erst nach Jahren vornehmen.

Ist dann der Verbraucherpreisindex seit der letzten Mieterhöhung in Summe vielleicht bereits um 15 oder mehr Prozentpunkte angestiegen, kann auch die Miete entsprechend nach oben geschraubt werden. Ohne Obergrenze. Die böse Überraschung kann also auch erst sehr spät kommen.

Kaum Gerichtsprozesse wegen Mieterhöhungen

Der Haus- und Grundbesitzerverein betont dagegen die angeblichen Vorteile von Indexmietverträgen. Ein wichtiges Argument: Indexmietverträge würden zur Befriedung der Mietverhältnisse beitragen. Anders als Mieterhöhungen nach dem Mietspiegel. Hier gebe es häufig Streitereien vor Gericht. Entweder um den jeweiligen Mietspiegel selbst oder die Höhe der Mietanpassung. Bei Indexmietverträgen sei der Maßstab mit dem Verbraucherpreisindex dagegen eindeutig und führe fast nie zu gerichtlichen Auseinandersetzungen.

Auch weil Mieterhöhungen in der Regel sehr einfach durchzusetzen sind, seien Indexmietverträge bei Vermietern so beliebt.

Mietpreisüberhöhung und Mietwucher

Steigt eine Indexmiete um mehr als 20 Prozent über die ortsübliche Vergleichsmiete, kann eine Mietpreisüberhöhung vorliegen. Dabei handelt es sich um eine Ordnungswidrigkeit, die mit einer Geldbuße von bis zu 50.000€ geahndet werden kann. Dem Vermieter muss allerdings nachgewiesen werden, dass er "vorsätzlich oder leichtfertig" die Lage auf dem Wohnungsmarkt zu seinen Gunsten ausnutzt.

Nach Angaben des Mietervereins Münchens sind die erforderlichen Beweise schwer zu erbringen. Der Verein habe solche Prozesse in der Vergangenheit mehrfach verloren. Auch Mietwucher, der Mieter ausnutzt und in eine “Zwangslage” bringt, sei sehr schwer nachzuweisen.

Noch keine politischen Entscheidungen in Sicht

Wie es mit dem Streit um Indexmietverträge weitergeht und ob sich Mieter künftig gegen drastische Mieterhöhungen wehren können, bleibt abzuwarten. Politische Schritte in diese Richtung sind bislang nicht zu erkennen.