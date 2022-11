In München beginnt die Messe Heim + Handwerk

Nicht alltäglich - Flüssigtapete und Homeoffice-Hängeliege

Und so regt Dohr dazu an, sich einfach treiben zu lassen. Denn das würde eine Messe ausmachen, sich überraschen zu lassen und Dinge zu entdecken, die man so nicht erwarte. Wie die Flüssigtapete, die aus verschiedenen Textil- und Naturfasern gemischt wird, mit eingearbeiteten LED-Lichtern, so dass man mit Blick auf den eigenen Sternenhimmel einschlafen kann.

Beim nächsten Produkt dürfte es eher darum gehen, wach zu bleiben. So gibt es eine frei schwingende Hängeliege mit integriertem Homeoffice-Set, so dass man aus der ergonomisch optimierten Hängematte heraus arbeiten und in der Mittagspause dann vielleicht einfach mal kurz die Augen schließen kann.

Nachhaltig und regional soll es sein – das ist den Ausstellern wichtig

Wer seine Wohnung einrichten will, kann sich von Designstudenten der Hochschule Coburg beraten lassen. Sie brauchen dazu nur den Grundriss der Wohnung oder Handyfotos. Die jungen Leute hätten teilweise ganz andere Perspektiven im Kopf als die eigenen. Und das liefere überraschende Ergebnisse von Farbe, Material, Design und Geometrie, sagt Veranstalter Dieter Dohr.

Und dann kann man sich ja auf der Messe weiter umschauen, was in die Wohnung noch so hineinpasst. Die Tischplatte, die aus einem einzigen Baumstamm besteht oder Holzlampen mit zehntelmillimeter-dünnem Echtholzfunier, die den Raum in warmes Licht tauchen.

Dabei achten viele Hersteller auf der Heim + Handwerk auf nachhaltiges Produzieren und regionale Herkunft der Materialien. Neu ist dieses Jahr auch die Aktionsfläche Greenstyle, auf der sich nachhaltige Modelabels präsentieren.