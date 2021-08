In fünf Ausbildungen reinschnuppern: Sommerpraktika im Handwerk

Sie sind ein Sinnbild für das, was Zisan Demov in den nächsten Monaten vorhat - die Handschuhe aus grober Wolle - an der Innenseite gummiert. Der junge Mann möchte ins Handwerk wechseln, nachdem er zuvor als Kaufmann gearbeitet hat. Handschuhe hat er da nicht gebraucht. Aber in der Werkstatt der Firma Stingl sind sie Pflicht.

Krisenfest dank Handwerksausbildung

Krisensicher soll er sein, der neue Job. Und damit muss es seiner Überzeugung nach etwas mit Häusern zu tun haben. Denn gebaut werde immer. Und gerade angesichts der Erderwärmung sei gute Kühltechnik immer wichtiger, sagt er. Doch wie sieht er aus, der Alltag als Mechatroniker für Kältetechnik? Um das herauszufinden, hat er sich für ein Kurzpraktikum bei Stingl beworben. In nur einem Tag soll er hier die ersten Arbeitsschritte und seine potentiellen Kollegen kennenlernen.

Begeisterung wecken mit Kurzpraktika

Ein Tag Praktikum - ist das nicht etwas wenig? Schließlich dauert die Ausbildung mehrere Jahre. Eric Treuheit, Ausbildungsleiter bei Stingl, stimmt grundsätzlich zu - selbstverständlich werde er nicht den Beruf erlernen. Aber er könne sich ein Bild machen: von den Materialien, mit denen er sich beschäftigen würde. Und das Team könne ihm auch einiges erzählen vom Alltag und dem täglichen Geschäft. Auch der Betrieb könne gleich sehen, ob Zisan Demov mit den Werkzeugen überhaupt umgehen kann.

Das Praktikumsprogramm ist aus Sicht des Ausbilders eine sehr gute Idee. Schließlich hat Corona den Ausbildungsmarkt heftig getroffen. 2021 sogar noch stärker als 2020: "Wir hatten durch den langen Lockdown überhaupt keine Möglichkeiten, uns und unsere Berufe zu präsentieren."

2020 waren bei Stingl schon im Frühling alle Ausbildungsplätze belegt - bevor Corona überhaupt zum großen Problem wurde. Ohne Schulbesuche durch Handwerker und Jobbörsen können sich viele Schülerinnen und Schüler aber überhaupt kein Bild von den meisten Handwerksberufen machen. Eric Treuheit freut sich deshalb sehr über das Portal der Handwerkskammer.

2.100 Praktikumstage nach zweieinhalb Wochen

Hier können sich junge Menschen mit wenigen Klicks auf kurze Praktika in den Betrieben bewerben. Fünf verschiedene Betriebe an fünf Tagen einer Woche, so die Idee hinter dem Portal. Alleine im Großraum München machen 50 Betriebe mit - und haben zweieinhalb Wochen nach Start der Homepage insgesamt mehr als 2.100 Praktikumstage ausgemacht. Die Hoffnung ist groß, dass dadurch noch einige der offenen Ausbildungsplätze für das nächste Lehrjahr im September besetzt werden.

Für Bayern meldet die Bundesagentur für Arbeit derzeit rund 38.000 offene Lehrstellen. Gleichzeitg sind mehr als 16.000 Menschen noch auf der Suche nach einem geeigneten Ausbildungsplatz.

Kältemechatroniker oder Anlagenmechaniker?

Zisan Demov ist nach den ersten Stunden angetan vom Job in der Werkstatt. Der Ausbilder hat ihm einen Crashkurs in Kältetechnik und Physik gegeben. Erste Bauteile sind verbunden - die Handschuhe haben sich also gelohnt. Er wird sein Schnupperpraktikum direkt um ein paar Tage verlängern. Er hatte ohnehin nur noch einen Tag bei einem anderen Betrieb ausgemacht.

Dort lernt er, wie die Arbeit als Anlagenmechaniker aussieht. Und wenn ihn das nicht vollkommen überzeugt, dann könnte er im September seine Ausbildung zum Kältemechatroniker beginnen - wenn ihm niemand seinen Platz streitig macht. In den nächsten Wochen wollen noch mindestens acht andere zum Schnupperpraktikum vorbeikommen - und auch jetzt noch kann man sich für die Kurzpraktika bewerben.