In Erlangen werden 500 Siemens-Jobs gestrichen

Demnach werde das Geschäft mit Gasturbinen aufgrund der schlechten Marktlage verkleinert. Schon seit November kursierten Gerüchte von knapp 260 zu streichenden Jobs. Doppelt so viele werden es jetzt sein.

Umsatz eingebrochen

Um Kosten zu sparen, hatte die Erlanger Kraftwerkssparte des Siemens-Konzern vom 30. Mai bis 3. Juni sogar den Betrieb eingestellt. 2.400 der rund 7.000 Siemensianer waren an diesen Tagen zuhause geblieben. Die Umsätze in der Kraftwerksparte waren zuletzt massiv eingebrochen, weil klassische Gas- und Dampfturbinen im Zusammenhang mit der Energiewende zunehmend weniger nachgefragt werden.

Bundesweit weniger Streichungen

Deutschlandweit fällt der Stellenabbau in der kriselnden Kraftwerkssparte von Siemens etwas geringer aus als ursprünglich geplant. Auf betriebsbedingte Kündigungen will der Konzern aber verzichten, heißt es nach Gewerkschaftsangaben. In der Region zwischen Nürnberg und Forchheim arbeiten knapp 40.000 Menschen bei Siemens.