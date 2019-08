In der Oberpfalz bleiben 1.400 Lehrstellen unbesetzt

Am kommenden Montag startet das neue Ausbildungsjahr. Dann beginnen in der Oberpfalz mehr als 6.500 junge Menschen ihre Lehre in der Industrie und im Handwerk. Mehr als 1.400 Lehrstellen in der Oberpfalz werden jedoch unbesetzt bleiben, weil die Bewerber fehlen. Diese Zahlen haben am Freitag die Handwerkskammer Niederbayern/Oberpfalz und die Industrie- und Handelskammer Regensburg vorgelegt.

Mangel in allen Branchen und allen Regionen

Der Bewerbermangel zieht sich quer durch alle Branchen und alle Regionen. Im Gegenzug sind die Chancen, einen Ausbildungsplatz im Wunschberuf zu finden, für junge Leute so gut wie selten zuvor, wie Ralf Kohl, der Bereichsleiter Berufsbildung bei der IHK, sagt. Und auch die Karriereaussichten nach einer Lehre seien hervorragend.

Unternehmen müssen erfinderisch sein

Auf der anderen Seite müssen die Unternehmen immer erfinderischer werden, um Azubis zu finden. In der Industrie reagieren viele Unternehmen, indem sie ihren Auszubildenden diverse Aufstiegs- und Fortbildungsmöglichkeiten anbieten. Darüber hinaus gibt es vielerorts auch finanzielle Anreize für Azubis in Industrie und Handel. Im Handwerk wiederum versuchen viele Firmen, die Bewerber mit der Aussicht auf innovatives Arbeiten, ein persönliches Umfeld und eine Arbeitsstelle in Heimatnähe zu locken.

Neue Bewerbergruppen erschließen

Generell aber bleibt der Fachkräftemangel ein bestimmendes Problem für Industrie, Handel und Handwerk. Ein Lösungsansatz könnte nach Ansicht der Kammern sein, dass sich die Unternehmen neue Bewerbergruppen erschließen, wie Studienabbrecher, Flüchtlinge oder Alleinerziehende.