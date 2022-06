In bayerischen Häfen werden weniger Güter umgeschlagen

"Logistikland Bayern", dieses Motto hatte sich das Bayerische Verkehrsministerium im vergangenen Jahr gegeben - nicht ohne Stolz. Dazu gehört auch der Güterverkehr, der die Versorgung der Menschen sichert. Allerdings geht genau der in den vergangenen Monaten deutliche zurück: Der Güterumschlag der bayerischen Binnenschifffahrt sank im ersten Quartal des Jahres um 17,2 Prozent.

Im vergangenen Jahr sah das noch ganz anders aus: Der Bayernhafen in Nürnberg hatte damals im Gespräch mit BR24 zufrieden auf das Geschäftsjahr 2021 geblickt.

Zweistellige Rückgänge auf Donau und Main

Die meisten Container sind in Regensburg durch den Hafen gegangen: Mit 236.000 Tonnen hat die ostbayerische Stadt den umschlagstärksten Häfen im Freistaat. Danach folgt Aschaffenburg mit gut 172.000 Tonnen. Im Maingebiet sank der Güterumschlag der bayerischen Binnenschifffahrt von Januar bis März 2022 um rund zwölf Prozent auf rund 617.000 Tonnen. Die umschlagstärksten Häfen am Main waren Aschaffenburg und Lengfurt. Das teilte das Bayerische Landesamt für Statistik am Dienstag mit. Der Güterumschlag bemisst die Summe aus Einladungen und Ausladungen der Güter an einem Hafen.

Mehr Güter in den Donauhäfen ein- und ausgeladen

Dabei büßte insbesondere der Güterumschlag auf der Donau ein. Mit rund 741.000 Tonnen wurden im ersten Quartal mehr als ein Fünftel weniger Güter umgeschlagen als im Vorjahr. Als Güterschiffe unterwegs waren zu dieser Zeit in Bayern ingesamt 1.449 Schiffe, davon mehr als die Hälfte auf der Donau.

Was auf Bayerns Flüssen transportiert wird

Auf den Bundeswasserstraßen in Bayern werden laut Angabe des Landesamts im ersten Quartal 2022 hauptsächlich "Erzeugnisse der Land- und Forstwirtschaft" (21,7 Prozent) und "Erze, Steine und Erden" (20,2 Prozent) transportiert. Weitere 11,8 Prozent entfallen auf die Abteilung "Sonstige Mineralerzeugnisse (Glas, Zement, Gips etc.)". Da die Binnenschifffahrt deutlich langsamer ist als der Güterverkehr auf Straßen oder Schienen, werden auf Schiffen hauptsächlich Güter transportiert, die nicht vergären.

Abwärtstrend setzt sich auch 2022 fort

Laut Landesamt für Statistik wurden im ersten Quartal des Jahres insgesamt rund 1,4 Millionen Tonnen Güter und somit 17,2 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum in den bayerischen Häfen umgeschlagen. Nach Angaben des Landesamts wurden gut 603.000 Tonnen eingeladen und gut 754.000 Tonnen Güter ausgeladen. Damit setzte sich laut Bayerischen Landesamt für Statistik der Abwärtstrend aus dem Jahr 2021 fort: Im Jahr 2021 steht ein Minus von 14 Prozent gegenüber dem Jahr 2020.

Ein Grund dafür könnte sein, dass weniger Massengüter transportiert werden, etwa bedingt durch den Ausstieg aus der Kohleenergie. Die dafür benötige Kohle war oft mit dem Schiff zu den Kraftwerken gekommen. Andere Güter zu transportierten stellte sich als schwierig dar, da die Güterschiffe auf den zumeist engen Binnengewässern in eine sehr komplexe Transportlogistik eingebunden sind. Für Getreide aus der Ukraine soll dies nun anders werden.

Mehr Transport per Binnenschiff könnte das Klima entlasten

Laut Schätzungen des Bayerischen Verkehrsministeriums ist der Güterverkehr insgesamt für über 30 Prozent der CO2-Emissionen des Verkehrs verantwortlich und bringt durch hohes Verkehrsaufkommen und Lärm auch Belastungen für Verkehrsteilnehmerinnen und Anwohner mit sich. Die Binnenschifffahrt könnte hier einen wichtigen Beitrag leisten, da laut dem Umweltbundesamt für das Schiff pro transportierter Tonne deutlich weniger Treibhausgasemissionen anfallen als etwa beim Lkw.