Importe legen im ersten Halbjahr kräftiger zu als Exporte

Das Statistische Bundesamt präsentiert eine durchwachsene Halbjahresbilanz: In den ersten sechs Monaten des Jahres 2022 stiegen trotz Lieferengpässen und Konjunkturabkühlung bei wichtigen Handelspartnern die Warenausfuhren gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 13 Prozent auf 754,2 Milliarden Euro. Noch stärker als die Ausfuhren legten im ersten Halbjahr die Importe zu. Eingeführt wurden Waren im Wert von 722,5 Milliarden Euro, das waren 26,2 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Obwohl die Importe stärker wuchsen als die Exporte, blieb Deutschland im ersten Halbjahr 2022 Export-Nation.

Betrachtet man nur den Monat Juni, dann zeigt sich auch hier, dass die Importe stärker wuchsen als die Exporte: Insgesamt führte Deutschland im Juni Waren im Wert von 134,3 Milliarden Euro aus. Das waren 18,4 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Die Importe legten um 27,9 Prozent auf 127,9 Milliarden Euro zu. Unterm Strich bleibt auch hier nominal ein Exportüberschuss.

Hauptgrund für Exportanstieg ist Inflation

Die deutschen Unternehmen haben im Juni von einer starken Nachfrage aus der EU, aus den USA und aus China profitiert und deutlich mehr ausgeführt. Ökonomen führen diesen Exportanstieg auf Rekordniveau aber vor allem auf die Inflation zurück. Preisbereinigt dürfte das Wachstum deutlich geringer ausfallen. Höhere Energiepreise und Lieferprobleme erschweren die Produktion, so dass sich die Waren international stark verteuern.

Dem Statistischen Bundesamt zufolge war der Juni schon der dritte Monat in Folge mit einem Exportanstieg, der diesmal unerwartet hoch ausfiel. Die Ausfuhren stiegen in diesem Zeitraum stärker als die Einfuhren, so dass unterm Strich ein Handelsüberschuss bleibt, der sich positiv auf das Wirtschaftswachstum in Deutschland auswirkt.

Am Rande legten auch die Aus- und Einfuhren von und nach Russland zu. Trotz internationaler Wirtschaftssanktionen führten deutsche Unternehmen etwa 40 Prozent an Waren wie vor dem Ukraine-Krieg nach Russland aus. Die Importe vor allem von Gas legten preisbedingt ebenfalls zu.

Industrie: "Nächste Monate eine Herausforderung"

Nach Einschätzung des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK) bleiben die nächsten Monate für die Exporteure aber eine Herausforderung. Darüber könne auch das Wachstum im Juni nicht hinwegtäuschen.

Störungen der Lieferketten sowie hohe Kosten für Energie, Rohstoffe und importierte Vorprodukte behinderten weiterhin die Produktion, sagte DIHK-Außenwirtschaftsexpertin Carolin Herweg. "Die sich abkühlende Konjunktur bei wichtigen Exportpartnern, wie den USA, China oder der Eurozone, dämpft zudem die Nachfrage nach Produkten 'Made in Germany'."