Impfzertifikat, Mindestlohn, Steuer: Das ändert sich im Februar

Nachdem es zum ersten Januar des neuen Jahres Neuerungen auf sehr vielen Gebieten gab, erwarten Verbraucherinnen und Verbraucher im Februar vor allem Neuerungen beim Thema Corona.

Impfzertifikate in EU nur noch neun Monate gültig

Ab dem 1. Februar gilt: Die nach der Impfung ausgestellten Zertifikate sind innerhalb Deutschlands und bei Reisen ins europäische Ausland nicht mehr ein Jahr lang gültig, sondern nur noch neun Monate - sofern die Person sich erst zweimal hat impfen lassen. Und dieser Satz kommt raus: Die Bundesregierung berät aktuell darüber, ob diese von der EU-Kommission festgelegte Verkürzung auch für deutsche Bürgerinnen und Bürger innerhalb Deutschlands gilt.

Für die Booster-Impfung gibt es bislang noch keine zeitliche Beschränkung. Der gelbe Impfpass aus Papier ist weiter als Nachweis gültig.

Reise-Möglichkeiten in EU vereinheitlicht

Damit setzt die Bundesregierung eine EU-Vorgabe um, mit der vor allem die Reise-Möglichkeiten innerhalb der Europäischen Union vereinheitlicht werden sollen. Das heißt: Auch beim Reisen ins europäische Ausland gilt nur als vollständig geimpft, wessen zweite Impfung weniger als neun Monate zurückliegt.

Mit Novavax kommt erster Protein-Impfstoff auf den Markt

Zudem soll laut Bundesgesundheitsministerium zum Ende des Monats der erste Protein-Impfstoff auf den Markt kommen, der dem klassischen Tot-Impfstoff am nächsten kommt. Damit können sich all jene impfen lassen, die den bisher zugelassenen mRNA-Impfstoffen kritisch gegenüberstehen. Allerdings soll das Vakzin von Novavax laut einer Beschlussvorlage des Bundes zuerst dem noch nicht geimpften Pflegepersonal angeboten werden.

Ausbildungsprämie läuft aus

Dass ein Ende der Pandemie absehbar wird, zeigt sich auch an dieser bald endenden staatlichen Hilfe: Damit Betriebe trotz Corona nicht aufhören, ihren Nachwuchs auszubilden, gibt es seit 2020 die Ausbildungsprämie und die Ausbildungsprämie Plus.

Diese Zuschüsse werden von der Bundesagentur für Arbeit dann ausgezahlt, wenn die durchschnittliche Anzahl an Ausbildungsplätzen in einem Betrieb erhalten bleibt (Ausbildungsprämie) oder sogar erhöht wird (Ausbildungsprämie Plus).

Vorerst letztmalig werden diese Prämien ausgezahlt, wenn die Azubis zwischen dem 1. Juni 2021 und dem 15. Februar 2022 im Betrieb anfangen. Pro Vertrag bekommen die Unternehmen 4.000 Euro Ausbildungsprämie. Bei der Ausbildungsprämie Plus sind es 6.000 Euro. Anspruch auf diese Unterstützung haben Betriebe mit bis zu 499 Beschäftigten.

Mehr Zeit für die Steuererklärung 2020

Wer sich bei der Einkommensteuer-Erklärung von einer Steuerberatungskanzlei oder einem Lohnsteuerhilfe-Verein helfen lässt, hat normalerweise bis Ende Februar des übernächsten Jahres Zeit mit der Abgabe. Wegen der Pandemie wurde diese Frist aber verlängert: Wer jetzt noch keine Steuererklärung 2020 abgegeben hat, kann noch bis zum 31. Mai damit warten.

Für die Steuererklärung 2021 soll diese Fristverlängerung aber nicht mehr gelten. Hier müssen die Unterlagen bis zum 28. Februar 2023 beim Finanzamt eintreffen. Deshalb: Lieber gleich alles zusammentragen.

Mindestlohn für alle Trucker

Außerdem tritt Anfang Februar ein neuer Teil des EU-Mobilitätspakets in Kraft. Wer im sogenannten grenzüberschreitenden Verkehr arbeitet – also meistens als Kraftfahrerin oder Kraftfahrer unterwegs ist – der oder dem steht ab dem 2. Februar der Mindestlohn des jeweiligen Landes zu, in dem sie oder er aktuell fährt. Damit sollen die europaweiten Wettbewerbsbedingungen vereinheitlicht werden.

Die große Ausnahme ist Polen: Wer nur durch das Land durchfährt, hat keinen Anspruch auf den dortigen Branchen-Mindestlohn, der im gesamteuropäischen Vergleich mit etwa 1.400 Euro sehr hoch ist. Das Paket hält noch einige andere Neuerungen bereit: Entsendete Fahrerinnen und Fahrer müssen digital an ein EU-Register gemeldet werden und nach acht Wochen müssen die Fahrzeuge zurück zur Basis gebracht werden.

Jetzt noch schnell heiraten

Und zu guter Letzt noch ein Hinweis für alle Verliebten: Am 22.2.2022 ist ein wundervoller Tag zum Heiraten. Allerdings berichten die meisten Standesämter auf Anfrage, dass sie für diesen Tag schon ausgebucht sind. Einige wenige freie Trau-Termine könnte es beispielsweise noch in Nürnberg oder Deggendorf geben. Die nächste Chance für einen ähnlich netten Schnapszahl-Hochzeitstag ist dann wieder im Dezember: am 22.12.2022.