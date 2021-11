Impfstatus und Maskenpflicht: Diese Regeln gelten für Handwerker

Stehen morgens Handwerker ohne Atemschutzmaske vor der Tür, kann das schnell zu Diskussionen führen. Kunden dürften natürlich darum bitten, dass beim Betreten der Wohnung Maske getragen werden soll. Erzwingen kann man es aber nicht, sagen die Berufsverbände.

Handwerksverbände: Keine Maskenpflicht bei Kunden

Der Bayerische Handwerkskammertag ist der Auffassung, es müsste schon bei der Auftragsvergabe verbindlich vereinbart worden sein, dass ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden muss. Ohne Vereinbarung könnten die Handwerker zwar wieder fortgeschickt werden. Der Kunde müsse dann aber für die Kosten der Anfahrt und vielleicht sogar für den entgangenen Gewinn des Handwerksbetriebs aufkommen.

Auch der Zentralverband des Deutschen Handwerks sieht das so. Selbst wenn Kunden darauf pochen würden, dass bei Reparaturen in der Wohnung eine Maske aufzusetzen ist, würde keine gesetzliche Pflicht dazu bestehen. Auch Kundinnen und Kunden müssten keine Maske tragen, wenn Handwerker bei ihnen zu Hause arbeiten. Beide Seiten können demnach also, falls vorab nichts anderes vereinbart wurde, zu einer Mund-Nase-Bedeckung greifen oder das auch einfach bleiben lassen.

Hygienekonzepte bei Kundenkontakten nicht verbindlich

Handwerksbetriebe hätten zum Schutz ihrer Beschäftigten und ihrer Kundinnen und Kunden umfassende Hygienekonzepte entwickelt, so die Verbände. Diese beruhten jedoch, soweit es den Kundenkontakt betrifft, auf freiwilliger Initiative, betont der Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH).

Berufsgenossenschaft: Gefährdungsbeurteilung erforderlich

Die Berufsgenossenschaft Bau, zu deren Aufgaben es gehört, die Hygieneregeln in den Betrieben und auf den Baustellen zu überwachen, sieht das Thema etwas kritischer und betont: Zwar bestehe keine einheitliche Maskenpflicht im Handwerk. Es komme aber auf den Einzelfall an. Wenn Abstandsregeln nicht eingehalten werden könnten, sei es erforderlich, Maske zu tragen. Der Arbeitgeber, also zum Beispiel ein Handwerksmeister, der seine Mitarbeiter zu den Kunden schickt, habe entsprechende Gefährdungsbeurteilungen vorzunehmen.

Impfstatus: Keine Auskunftspflicht

Fragen nach dem Impfstatus sind zwar erlaubt. Nur müssen die Handwerker darauf keine Antwort geben. Denn der Impfstatus unterliegt dem Datenschutz. Der Status dürfe nur auf Grundlage einer gesetzlichen Ermächtigung oder auf freiwilliger Basis eingeholt werden, so der Zentralverband des Deutschen Handwerks.

Wenn Kunden sich bei Handwerkern mit Corona anstecken, habe das in der Regel keine rechtlichen Folgen. Schadensersatzansprüche wegen Körperverletzung kämen nur in Betracht, wenn die infizierte Person Kenntnis von ihrer Erkrankung gehabt habe oder gegen Quarantäneauflagen verstoße.