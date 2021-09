"Impfen oder Kündigung" - Was sagt das deutsche Recht?

Die Gesetze in den USA und in anderen Ländern - auch in Europa - lassen in bestimmten Bereichen oder Berufen eine Impfverpflichtung durch den Arbeitgeber zu. In Deutschland ist die Rechtslage anders.

Keine Impfpflicht in Deutschland

Sind Entlassungen wie bei United Airlines in Deutschland rechtlich möglich? Wer hierzulande arbeitet, für den gelten die deutschen Gesetze und Bestimmungen. Und die sehen – zurzeit zumindest – eine Impfpflicht nicht vor. Der Arbeitgeber hat zwar ein Direktionsrecht. Doch das greift nur bei betrieblichen Belangen. Sobald die persönliche Lebensführung betroffen ist, kann sich die Arbeitskraft darauf berufen. Laut Juristen gehört eine Impfung dazu – außer der Gesetzgeber schreibt sie vor.

Das bedeutet aber auch, dass niemandem gekündigt werden kann, nur weil er nicht geimpft ist. Daran ist auch die Lufthansa gebunden – außer bei ihren Töchtern Swiss oder Austrian Airlines, die ja keinen Standort in Deutschland haben. Generell haben Arbeitgeber hierzulande ein weiteres Recht zu achten: Außer im Bereich Gesundheitswesen oder Schulen dürfen sie nicht nach dem Impfstatus fragen.

Keine Regelung gegen deutsche Bestimmungen

Viele Arbeitgeber haben durchaus ein legitimes Interesse, den Impfstatus ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu erfahren. Die Lufthansa zum Beispiel setzt ihre Crews weltweit ein. Es gibt Staaten, die eine Impfung bei der Einreise voraussetzen. Auf diesen Verbindungen nur geimpftes Personal einsetzen zu können, erschwert die Planung.

Noch behilft sich die Airline mit einer Erklärung von Piloten und Flugbegleitern, dass sie die Einreisebestimmungen des Ziellandes einhalten – also eben auch eine Impfpflicht. Lufthansa verhandelt aber zurzeit mit dem Betriebsrat über andere Regelungen.

Die DGB Rechtsschutz GmbH ist da skeptisch. Die Betriebsparteien dürften nicht etwas abschließen, was gegen deutsche Bestimmungen gerichtet sei. Was man jedoch durchaus regeln könne, sei ein alternativer Einsatz für die, die nicht geimpft sind – also Einsatz nur im Inland und auf Mittelstrecken. Falls das nicht möglich ist, bleibt eine Freistellung. Ob mit oder ohne Lohnausgleich, dürfte dann ein Streitpunkt sein.

Keine Ausnahme beim Arbeitsschutz

Auch am Arbeitsplatz kann man sich mit Corona anstecken. Damit der Betrieb nicht zum Superspreader wird, hat die Regierung für die Zeit der Pandemie den Arbeitsschutz verschärft. Der Arbeitgeber muss ein Hygienekonzept erarbeiten. Dazu gehören Desinfektionsmittel, Abstandsregeln, Mund-Nasen-Schutz oder auch regelmäßige Tests.

Generell gilt: Der Arbeitgeber ist für den Gesundheitsschutz zuständig und zwar aller Beschäftigten – ob nun geimpft oder nicht. Er muss sich an die vorgegebenen Schutzvorschriften halten – so das Bundesarbeitsministerium. Und die Beschäftigten müssen sie einhalten. Allerdings gilt es, auch das Arbeitsrecht dabei zu beachten.