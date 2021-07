Immobilienverband BFW kritisiert München wegen Erhaltungssatzung

Aktuell gibt es in München insgesamt 32 Erhaltungssatzungsgebiete, in denen rund 334.000 Menschen leben. Ziel dieser Regelungen ist es, das Milieu in diesen Gebieten zu schützen. Damit sollen die Umwandlung in Eigentumswohnungen und Luxussanierungen samt entsprechend hoher Preissteigerungen erschwert werden.

Immobilienverband kritisiert mit Rechtsgutachten "Dirigismus" der Stadt

In einem Gutachten für den BFW Landesverband kommt der Augsburger Rechtswissenschaftler Professor Martin Kment nun zum Schluss, dass die Erhaltungssatzung für besondere Gebiete durchaus geeignet ist, um Milieuschutz zu betreiben. Aber die Satzung sei nicht dazu geeignet, sie flächendeckend und pauschal einzusetzen. Ein reiner Mieterschutz sei nicht Gegenstand einer Erhaltungssatzung. Es dürfe nicht darum gehen, Lücken im Mietrecht damit zu schließen. Der Präsident des BFW Landesverbandes Bayern Andreas Eisele bezeichnet das Vorgehen der Stadt München als dirigistisch. Es führe unweigerlich zu steigenden Belastungen und zu einem Sanierungsstau. Bei den Maßnahmen der Stadt solle es nicht nur darum gehen, knappe Wohnungen zu verteilen. Man brauche Neubauten und dazu brauche man auch die private Immobilienwirtschaft.