Immobilienmarkt: Hausbau und Wohnungskauf im Aufwind

Sinkende Kaufpreise und steigende Mieten

Auch Häuser und Wohnungen sind nicht mehr so teuer wie in den vergangenen Jahren. Häuser und Wohnungen blieben zuletzt länger frei, da Verkäufer Mühe hatte, sie an den Mann oder die Frau zu bringen. Somit vergrößerte sich das Angebot und die Preise fielen. Auch bei der der Schwäbisch Hall, Deutschlands größter Bausparkasse, macht sich Optimismus breit: "Die Talsohle in der Baufinanzierung dürfte durchschritten sein", sagte ein Sprecher des Unternehmens. Verhältnismäßig stabile Zinsen und moderat sinkende Immobilienpreise könnten angesichts steigender Mieten wieder mehr Menschen zum Kauf motivieren.

Bausparkassen hoffen auf energetische Sanierungen

Auch der Bestand an älteren Häuser weckt Enthusiasmus bei Bausparkassen: "Ein Drittel der 20 Millionen Wohnimmobilien in Deutschland gilt als energetisch unsaniert", sagte der Sprecher von Schwäbisch Hall. Wenn Eigentümer dafür Kredite beantragten bedeute das ein "jährliches Finanzierungspotenzial von 80 Milliarden Euro". Auch die 60 bayerischen Sparkassen hatten am vergangenen Mittwoch vom Anstieg der Immobilienkreditzusagen an Privatkunden Anfang 2024 berichtet. Der Lübecker Finanzdienstleister Hypoport hat bereits im vierten Quartal 2023 steigende Zahlen gemeldet.