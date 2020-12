Immobilienkäufer werden bei Maklerprovision entlastet

Käufer einer Immobilie müssen ab heute nur noch höchstens die Hälfte der gesamten Maklerprovision bezahlen. Auf keinen Fall also mehr als der Verkäufer, der meist den Auftrag an den Makler vergibt. Formal ist das vor allem eine Entlastung für Wohnungs- oder Hauskäufer in Bundesländern, in denen bislang der Käufer die gesamte Provision übernommen hat – wie in Berlin, Hamburg oder Hessen.

Hoffnung auf sinkende Maklerprovisionen

Aber auch in Bayern, wo die Provision bislang – zumindest auf dem Papier – hälftig aufgeteilt wurde, könnte es zu einer Entlastung der Käufer kommen. Denn Verkäufer konnten in den vergangenen Jahren ihren Anteil an der Provision offenbar wegverhandeln – oder zumindest senken. Schließlich waren die Makler und auch Käufer oft verzweifelt auf der Suche nach einer Immobilie. Das wird künftig nicht mehr möglich sein.

Und weil der Verkäufer damit künftig mindestens die Hälfte der Provision auch wirklich selbst tragen muss, geht der Gesetzgeber davon aus, dass er härter mit dem Makler über die Höhe der Provision verhandeln wird – sie also insgesamt niedriger ausfallen könnte.

Denn in anderen Ländern sind die Provisionen oft deutlich günstiger, als die hier übliche Gesamtprovision von gut sieben Prozent. Der Verkäufer muss übrigens belegen, dass er auch wirklich bezahlt hat und in welcher Höhe, bevor der Käufer dann seinen Provisionsanteil überweist.