Immobilien: Jetzt kaufen, warten oder verkaufen?

"Seit einigen Monaten prägen steil wachsende Hypothekenzinsen, weiterhin sprunghaft steigende Baukosten sowie eine anhaltend hohe Inflation die Geschehnisse an den deutschen Wohnimmobilienmärkten", so das Fazit des Immobilienverbands IVD Süd, der sich Mitte Dezember 2022 sogar zu einem Sonderkongress veranlasst sah: Angesichts aktueller "Herausforderungen und Risiken für die Immobilienakteure, aber auch Chancen in einem sich verändernden Markt".

Bei den aktuellen Marktanalysen des Verbandes dominiert der Begriff "Trendwende". Demzufolge ist die Nachfrage nach Kaufobjekten in unterschiedlichen bayerischen Regionen spürbar gedämpft und die Zeiten steigender Kaufpreise sind vorbei. Selbst im teuren München und im Münchner Umland steigen die Preise weniger stark. Dennoch müssen Käufer von Einfamilienhäusern hier immer noch mit Durchschnittspreisen von einer Million aufwärts rechnen. Also Stagnation auf hohem, für viele unerschwinglichem Niveau.

Steigende Zinsen, hohe Baukosten

Kauf- bzw. Bauwillige halten sich zurück. Weniger Nachfrage führt zu mehr angebotenen Objekten mit längerer Vermarktungsdauer. Während Gewerbeimmobilien um 2,3 Prozent vom 2. auf das 3. Quartal 2022 nachgaben, waren Verkäufer zumindest bei Wohnimmobilien nur sehr zögerlich zu Preisnachlässen bereit. Um gerade mal 0,7 Prozent im Bundesschnitt sanken die Preise im Quartalsvergleich laut Immobilienpreisindex des Verbandes deutscher Pfandbriefbanken.

Marktbeobachter wie Alexandre Grellier von der Immobilienbewertungsplattform Drooms fassen die Lage wie folgt zusammen: "Man hat den Eindruck, da stehen sich Käufer und Verkäufer gegenüber und warten nur darauf, dass einer zum falschen Moment kauft oder verkauft." Der Markt scheint in Lauerstellung, weil es sowohl Indizien für steigende, gleichbleibende und fallende Preise gibt.

Einerseits spekulieren Schnäppchenjäger auf Preisnachlässe wegen gestiegener Zinsen, denn höhere Finanzierungskosten der Nachfrager dürften Anbieter zum Nachgeben zwingen. Andererseits hat sich das Bauen enorm verteuert, Projekte werden abgesagt, das Angebot daher kleiner. Gut möglich, dass sich daher Käuferstreik und Mangelteuerung die Waage halten.

Crash am Immobilienmarkt unwahrscheinlich

Spekulationen auf einen großen Immobilien-Crash mit Preisstürzen wie 2008 in den USA dürften sich jedenfalls kaum erfüllen. Denn anders als in den USA können Kreditinstitute in Deutschland ins Privatvermögen der Hypothekenschuldner vollstrecken. Ob aktuell massenhaft Notverkäufe wegen erheblich teurerer Anschlussfinanzierungen drohen ?

Das bleibt eine offene Frage, die von den Risikomodellen der Kreditinstitute abhängt und mit der Zinsentwicklung in den kommenden Monaten beantwortet wird. Wer das Geschehen bei Zwangsversteigerungen im Blick behalten will, findet im Justizportal zvg-portal.de einen kostenfreien Überblick nach Bundesländern und Postleitzahlen. Insgesamt rechnen Immobilienprofis mit weiterhin hohen Preisen in den Metropolen. Deshalb dürften verstärkt Randlagen in den Käuferfokus geraten.

Wie geht es weiter bei den Bauzinsen ?

Auf den ersten Blick scheint der Zinsanstieg dramatisch, auf den zweiten nicht. Zwar haben sich 2022 die durchschnittlichen Hypothekenzinsen für 10-jährige Laufzeiten in Rekordgeschwindigkeit von einem Prozent noch im Februar auf rund 3,5 Prozent zum Jahresende hochkatapultiert.

Im langjährigen Vergleich ist das aber ein Durchschnittswert und zumindest kein Grund um Immobilienträume zu verschieben oder gar in eine Art Torschlusspanik zu geraten. Stattdessen gilt: Die Phase besonders billigen Baugeldes wurde beendet, Eigenkapital und höhere Tilgungsfähigkeit rücken wieder mehr in den Vordergrund.

Gewinner und Verlierer

Sollte sich - was nach den momentan vorliegenden Daten noch keinesfalls zwingend ist - die Tendenz zum Käufermarkt durchsetzen, sind all die Glücklichen im Vorteil, die mit wenig Kredit oder sogar komplett mit Eigenkapital einkaufen können. Wer zur Selbstnutzung seine Wunschimmobilie gefunden hat, zahlt nicht selten bar, so der Siegener Immobilienexperte Martin Hackler über das aktuelle Marktgeschehen. Demnach sei bei vielen vermögenden Privatpersonen noch erhebliche Liquidität auf den Konten. Weil die Immobilienpreise weniger steigen als die Inflationsrate, profitierten solche Käufergruppen gerade von real fallenden Preisen.

Ganz anders die Lage für die sogenannten "Schwellenhaushalte", die sich vor zehn Jahren eine Immobilie gerade noch so leisten konnten und eben nicht über besonders hohe Eigenkapitalquoten verfügen. Mittlerweile sind nicht nur Durchschnittsverdiener, sondern auch gehobene Monats-Bruttoeinkommen betroffen. Laut einer aktuellen Studie der Schweizer Großbank UBS konnte ein gut verdienender Angestellter mit etwa 70.000 Euro Jahresbrutto Mitte 2022 nur noch 55 Quadratmeter Wohnraum in zentrumsnahen Lagen von München oder Frankfurt mit vertretbarem Risiko finanzieren. 2021 waren es noch 92 Quadratmeter.

Ob staatliche Fördermaßnahmen gegen diesen Trend etwas ausrichten können, bleibt abzuwarten. Weil das Baukindergeld ausgelaufen ist, soll ab Jahresmitte das neue Baukindergeld Plus für Schwellenhaushalte kommen. Bereits ab 1. Januar 2023 gilt bereits die Wohngeldreform mit deutlich höheren Zuschüssen bei gleichzeitig angehobenen Einkommensgrenzen. Dieses Wohngeld kann auch zur Tilgung eines Immobilienkredits dienen.

Risikofaktoren, die Immoblienkäufer kennen müssen

Kaufpreis und Zinshöhe sind beim Immobilienerwerb wichtig, aber bei weitem nicht die einzigen Prüfpunkte. Wer sich jetzt zum Kauf entscheidet, muss für seine Kalkulation unbedingt weitere Kostentreiber im Blick haben, die künftig ausgabenwirksam werden.

1. Der Staat als Kostentreiber

EU und Bundesregierung haben beschlossen, dass alle neuen Gebäude spätestens 2030 klimaneutral sein sollen – bestehende Immobilien müssen laut einer Mitteilung des Rates bis zum Jahr 2050 in Nullemissionsgebäude umgebaut werden. Was noch fern klingt, ist in Wirklichkeit bereits Rechtsrealität. Seit 1.1.2023 gelten in Deutschland bereits die verschärften Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG Novelle 2023). Sie richtet sich mit Anforderungen an Heizungstechnik und Dämmung vor allem an neu geplante Bauwerke.

Doch bereits 2025 soll eine weitere Novelle sich schließlich vorwiegend mit bestehenden Gebäuden befassen. Jedes Gebäude in Deutschland soll dann bis 2033 mindestens die Energieeffizienzklasse E erreicht haben. Drei Millionen Gebäude wären das laut dem Spitzenverband der Wohnungswirtschaft GdW allein in Deutschland, die bis 2027 beziehungsweise bis 2030 renoviert werden müssten.

Wer also jetzt aus dem Bestand kauft, muss zuvor unbedingt den energetischen Renovierungsstau seiner Wunschimmobilie ermitteln. Hier kann es leicht zu fünf-bis sechsstelligen Folgekosten kommen. Und das betrifft nicht nur sehr alte Abrissimmobilien. Tückischer sind die Baujahre 1980 bis 2000, bei denen sich arglose Käufer durch den vergleichsweise guten Zustand in Sicherheit wiegen.

Aber auch Verkäufer mit Preisvorstellungen aus der Vergangenheit, in der auch sogenannte "Schrottimmobilien" Mondpreise erzielten, sollten sich genau überlegen, ob sie solche Immobilien noch halten wollen. "Dekarbonisierung muss man sich leisten können. Die zukünftigen Kosten der energetischen Sanierung müssen preissenkend wirken", so Vermögensverwalter Martin Hackler, der Gebrauchtimmobilien so gesehen als "Kauf einer Wundertüte" bezeichnet, auch weil entsprechende Fördermöglichkeiten durch den Staat noch nicht genau definiert sind.

Daneben sorgen auch der aktuelle Streit um die Erbschaftsteuer auf Immobilien, die Grundsteuerreform und die steigende Grunderwerbsteuer je nach Standort für weiteren Kostendruck.

2. Handwerkermangel und Lieferkettenprobleme

Weil Baumaterial im Preis explodiert und Fachkräfte fehlen, verzögern sich Projekte und werden teurer als gedacht. Marktbeobachter berichten bereits von Bauträgern, die Festpreisgarantien nicht einhalten können und lieber hohe Vertragsstrafen in Kauf nehmen, als das Gebäude fertig zu stellen.

Momentan ist unklar, wie lange diese Phase anhält, ob sie sich möglicherweise entspannt oder verschärft. Das aber ist schlecht für die Planungssicherheit über mehrere Jahre, auf die Bauwillige so dringend angewiesen sind. Auch deswegen steigen die Anforderungen der Banken an ausreichende Eigenkapitalpuffer bei Kreditsuchenden.

3. Rentabilität von Büro- und Mietimmobilien

Die Marktforscher von BulwienGesa halten Angebot und Nachfrage bei Gewerbeimmobilien trotz einiger Krisen in der Vergangenheit für "erstaunlich robust". Trotz Trend zum Homeoffice würden Büros auch weiterhin gebraucht, wenn auch mit leicht veränderten Konzepten. Demnach sollten sich Investoren vor allem auf die Metropolen konzentrieren, während in den kleineren Städten die Nachfrage sinke.

Wem hingegen Wohnimmobilien zur Kapitalanlage und Vermietung vorschweben, der kommt um eine besonders ehrliche Renditerechnung nicht herum. BulwienGesa Vorstand Sven Carstensen prognostiziert für die begehrten Metropolen trotz Wohnungsmangel nur noch eine Nettorendite von 2,3 Prozent. Bei Finanzierungskosten von aktuell rund 3 Prozent würde sich das nicht wirklich rechnen.

Auch hier sorgen der Staat und die aktuelle weltpolitische Krisenlage für zusätzliche Unruhe unter Investoren, etwa durch Enteignungspläne wie in Berlin, weitere Regulierung des Mietrechts oder gar die nicht mehr völlig unvorstellbare Beschlagnahme von Immobilien bei eskalierenden Flüchtlingszahlen, der allerdings bislang enge rechtliche Grenzen gesetzt sind.

Fazit: Mehr Eigenkapital nötig - Folgekosten kalkulieren

Wer jetzt kaufen will, muss bei aktuellem Zinsniveau zumindest eine langjährige Zinsbindung nicht fürchten, mögliche versteckte Folgekosten jedoch sehr wohl. Möglichst viel Eigenkapital oder hohe Tilgung sind deshalb - wie immer - besser und helfen auch beim erkennbar strenger werdenden Bankgespräch.

Schwellenhaushalte, die sich das nicht leisten können, bleibt nur die Miete. Von fallenden Immobilienpreisen haben Mieter jedoch wenig, weil gleichzeitig die Nebenkosten steigen. Chancen bieten sich momentan vor allem kapitalstarken Käufern mit Eigenbedarf. Wer auf Baufinanzierung angewiesen ist, muss mehr rechnen denn je. Und für Vermieter und Mieter wird Bauen und Wohnen auf absehbare Zeit wohl nicht rentabler.