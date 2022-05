Experten warnen vor Tücken bei Immobilien-Verrentung

"Verkaufen Sie Ihre Immobilie ganz oder teilweise an uns. Und mit dem Geld leisten Sie sich einen schönen Lebensabend", so oder ähnlich lautet die Werbung. Das Deutsche Institut für Altersvorsorge warnt jedoch vor den Tücken solcher Geschäfte.

Diese Angebote richten sich in aller Regel an ältere Menschen, die mit einer Immobilienverrentung oder einem Teilverkauf weiterhin im Haus wohnen können und vermeintlich finanziell ausgesorgt haben. Das Problem sei nicht der Verkauf, schreibt das Deutsche Institut für Altersvorsorge (DIA), da müsse jeder selbst wissen, was er tue. Das Problem sei, dass Interessierte keine Chance haben, vorab verschiedene Angebote zu vergleichen.

Wer trägt Sanierungskosten?

Bei der Immobilienbewertung gebe es zudem unterschiedliche Standards. Unklar sei auch oft, wer die Kosten für Sanierungen von Dach, Fenstern oder der Heizung zu tragen habe. In vielen aktuellen Verträgen, kritisiert Klaus Morgenstern vom DIA, bleibe der alte Eigentümer darauf sitzen. Gleichzeitig profitiert der neue Miteigentümer von der Wertsteigerung.

Der Gesetzgeber müsse für Transparenz sorgen, so Morgenstern. Wie bei Bankgeschäften müsse ein verpflichtendes Beratungsprotokoll eingeführt werden, aus dem klar ersichtlich ist, wer und in welchem Umfang mögliche Renovierungskosten zahlen müsse. Da es sich meist um ältere Menschen handelt, müsse ein altersgerechter Umbau frühzeitig bedacht werden. Nur durch einheitliche Beratungsprotokolle sei ein Vergleich der Angebote überhaupt möglich. Erst dann sollten solch wichtige Verträge unterschrieben werden.