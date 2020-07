Immobilien: Münchner Umland bleibt begehrt

Untersucht wurde die aktuelle Marktlage in acht Landkreisen, darunter Freising, Erding, München, Starnberg und Bad-Tölz-Wolfratshausen. Demnach waren während der Corna-Krise Angebot und Nachfrage nur vorübergehend zurückgegangen.

Nachfrage im Münchner Umland weiter stabil

Coronabedingt ist kein Einbruch bei den Kaufpreisen oder Mieten festzustellen. Lediglich vorübergehend habe es einen Dämpfer gegeben, als während des Lockdowns zeitweise nur noch online Besichtigungen möglich waren. Seit der Öffnung soll die Nachfrage aber wieder deutlich höher als das Angebot sein. Nach IVD Angaben stieg das Preisniveau seit Herbst 2019 insgesamt erneut spürbar an.

Preise steigen weiter

In Dachau und Fürstenfeldbruck verteuerten sich etwa die Preise für Wohnungen bis zum Frühjahr um rund vier Prozent. Noch stärker ging es bei Einfamilienhäuser und Doppelhaushälften nach oben, die in Freising sogar um mehr als sechs Prozent zulegen konnten. Die Mieten verteuerten sich dagegen in den meisten Kreisstädten um maximal 1,5 Prozent. Nach Angaben des Immobilienverbands Süd ziehen wegen der günstigeren Kauf- und Mietpreise vor allem Familien mit Kindern ins Münchner Umland. In nur wenigen Regionen wie am Starnberger See werde mittlerweile das Münchner Preisniveau erreicht oder sogar übertroffen.