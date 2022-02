Immobilien: In Augsburg und München nochmals deutlich teurer

Größere Wohnungen und Einfamilienhäuser mit Platz fürs Homeoffice sind derzeit heiß begehrt. Das zeigt eine aktuelle Studie des Immobilienverbands Süd (IVD Süd) zu den Städten München, Augsburg und Ingolstadt. Auch Wohnungen mit Balkon oder Garten sind gefragt. Und weil die Nachfrage deutlich größer ist als das Angebot, steigen die Preise. Teilweise enorm.

Immobilien in Augsburg: Preise steigen teils über 20 Prozent

Am stärksten haben sich Wohnungen, Häuser und Baugrundstücke zuletzt in Augsburg verteuert. Zwischen Herbst 2020 und Herbst 2021 stiegen hier die Preise für Baugrundstücke und Einfamilienhäuser jeweils auf über 20 Prozent. Aufgrund der guten Anbindung und des deutlich niedrigeren Preisniveaus biete Augsburg denjenigen eine gute Alternative, die sich in München kein Eigentum leisten könnten, so der Immobilienverband Süd. Eine der Folgen: Es steigt die Zahl der Pendler. Im Vergleich zu 2019 pendeln heute sechs Prozent mehr Augsburger. Rund 10.000 fahren zur Arbeit nach München.

München: Reihenhäuser verteuern sich um 18 Prozent

In München wurden vor allem bei den neuerrichteten Objekten die stärksten Veränderungen festgestellt. So legten die Kaufpreise für Reihenmittelhäuser um 18 Prozent zu, für Doppelhaushälften und Eigentumswohnungen um jeweils 14 Prozent.

Ingolstadt mit vergleichsweise moderaten Preisanstiegen

"Ingolstadt verzeichnete dagegen vergleichsweise geringe Preisanstiege. Im Vergleich Herbst 2020 bis Herbst 2021 wiesen Doppelhaushälften mit +7 Prozent sowie neuerrichtete Reihenmittelhäuser und Eigentumswohnungen mit jeweils +6 Prozent die höchsten Preiszuwächse auf", heißt es beim IVD-Süd.