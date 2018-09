Immer weniger Reiseveranstalter

Laut der Studie der Jade-Hochschule in Wilhelmshaven sind es vor allem zwei Gründe, warum Reiseveranstalter dichtmachen. Viele von ihnen sind kleine Firmen mit nur wenigen Mitarbeitern, die sich etwa auf Urlaube in bestimmten Regionen oder auf besondere Sportarten spezialisiert haben. Wenn der Chef in Rente geht, gibt es oft keinen Nachfolger.

Viele Veranstalter gehen pleite

Zum anderen gehen viele Veranstalter pleite. Wie der Touristik-Professor Torsten Kirstges festgestellt hat, haben viele Betriebe die Kosten nicht im Griff, verfügen über kein Eigenkapital oder sind verschuldet.

Sie sparen demnach dann oft an der Werbung oder an der Betreuung von Reisebüros. Viele versuchen etwa mit Katalogen und Mailings ihre bisherigen Kunden anzulocken, was offenbar nicht immer so gut klappt.

TUI, Thomas Cook & Co. machen rund zwei Drittel des Geschäfts aus

Doch auch wenn es tendenziell weniger Reiseveranstalter in Deutschland gibt: Es sind immer noch über 1.600 – so viele wie in kaum einem anderen Land. Allerdings: Die sieben Großen des Pauschalreisemarkts wie TUI und Thomas Cook machen rund zwei Drittel des Geschäfts. Den Rest müssen sich all die anderen Anbieter teilen.