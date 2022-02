Immer weniger Mädchen wollen Handwerksberufe erlernen

Die Handwerksbetriebe in Niederbayern und der Oberpfalz haben ihre Ausbildungsquote verbessern können. Gleichzeitig nimmt der Anteil der weiblichen Azubis in Handwerksbetrieben erneut ab.

5.000 neue Azubis in Niederbayern und Oberpfalz

Im vergangenen Jahr 2021 haben rund 5.000 junge Leute eine Lehre in einem Handwerksbetrieb in der Region begonnen. Das ist ein Plus von 2,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, wie die Handwerkskammer Niederbayern/Oberpfalz mitteilt. Von einer "erfreulichen Nachricht spricht Jürgen Kilger, der Hauptgeschäftsführer der Kammer. Immer noch aber gebe es einen Mangel an Bewerbern, zahlreiche Ausbildungsplätze in den Handwerksbetrieben der Region seien auch im vergangenen Jahr vakant geblieben, mahnte Kilger.

Nur 18 Prozent Mädchen unter den Azubis

Sorgen bereitet den Verantwortlichen auch die weiter sinkende Zahl von jungen Frauen und Mädchen, die eine Ausbildung im Handwerk beginnen. Der Anteil der weiblichen Azubis ist der Statistik zufolge im vergangenen Jahr erneut zurückgegangen und beträgt nur noch 18 Prozent. Die Kammer will deswegen die Werbetrommel rühren. Ein spezieller Talentscout ist seit Jahresbeginn in der Region unterwegs und soll helfen, gezielt Frauen und Mädchen für eine Ausbildung im Handwerk anzuwerben.

Kfz-Mechatroniker ist Wunschberuf Nr. 1

In Niederbayern und der Oberpfalz gibt es fast 40.000 Handwerksbetriebe. Die Branche bildet in der Region rund 32 Prozent aller Lehrlinge aus. Das ist deutlich mehr als im bundesdeutschen Durchschnitt. Dort erlernen nur rund 28 Prozent der Azubis einen Handwerksberuf.

Der mit Abstand beliebteste Ausbildungsberuf in Niederbayern und der Oberpfalz war wie schon in den Vorjahren der des Kfz-Mechatronikers. Alleine für diesen Beruf wurden mehr als 720 Ausbildungsverträge abgeschlossen.