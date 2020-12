Immer weniger Krankenkassen: 2021 schrumpft die Auswahl weiter

Um 95 Prozent ist die Zahl der Krankenkassen seit dem Jahr 1970 gesunken. Damals gab es noch mehr als 1.800 Kassen in der Bundesrepublik. Zwanzig Jahre später bei der Wiedervereinigung waren es noch gut 1.100 – und zum aktuellen Jahreswechsel schrumpft ihre Zahl auf 101.

In den meisten Fällen verschwinden Kassen, indem sie mit anderen fusionieren. So werden zum Jahreswechsel drei weitere Fusionen wirksam.

Betriebskrankenkassen fürchten die Insolvenz

Typisch ist der Zusammenschluss der BKK Achenbach Buschhütten mit der Viactiv Krankenkasse. Die Viactiv hat vorher bereits rund zwei Dutzend BKKs in sich vereinigt – unter anderem die Betriebskrankenkassen von Krupp Hoesch, AEG Hausgeräte und Opel.

Es sind stets Kostengründe, die Kassenvorstände dazu bringen, ihr Heil in einer Fusion zu suchen – und dafür die traditionelle Bindung etwa an ein Unternehmen oder eine Wirtschaftsbranche aufzugeben. In größeren Einheiten lässt sich oft effizienter arbeiten, dieses Prinzip gilt auch bei Krankenkassen.

Und Kassenvorstände wollen unbedingt das Schicksal der City BKK und der BKK für Heilberufe vermeiden: Sie sind beide vor neun Jahren in die Insolvenz gerutscht, weil es ihnen nicht gelungen ist, einen Fusionspartner zu finden.