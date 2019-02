Immer weniger Firmen gehen pleite

Es ist das neunte Jahr in Folge, in dem die Zahl der Firmen sinkt, die Insolvenz anmelden. Bundesweit waren es 19.552 Unternehmen, das bedeutet einen Rückgang um 3,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Nach einer Auswertung der Wirtschaftsauskunftei CRIFBürgel sind bayerische Firmen am wenigsten gefährdet, pleite zu gehen.

In Bayern gehen am wenigsten Firmen pleite

In Bayern sind vergangenes Jahr von jeweils 10.000 Unternehmen 41 zahlungsunfähig geworden, der bundesweite Schnitt lag bei 59.

Auch wenn vergangenes Jahr einige bekannte Firmen Insolvenz angemeldet haben, wie etwa der Kettcar-Hersteller Kettler, der Energiespezialist Solarworld oder der Privatklinik-Konzern Paracelsus, so trifft es doch meist sehr kleine Unternehmen – vier von fünf Pleite-Firmen haben nicht mehr als fünf Beschäftigte.

Zahl der Insolvenzen könnte wieder steigen

Nach einem jahrelangen Rückgang könnte die Zahl der Firmenpleiten 2019 wieder steigen, sagte die Geschäftsführerin von CRIFBürgel, Ingrid Riehl. Gründe dafür seien unter anderem eine allgemeine Abkühlung der Konjunktur und internationale Handelsstreitigkeiten.

Außerdem gebe es eine Reihe von Firmen, die nur überleben, weil die Zinsen derzeit außergewöhnlich niedrig seien, erklärte die Wirtschafts-Auskunftei - und sprach von "Zombie-Unternehmen", die unter normalen Bedingungen nicht überleben könnten.