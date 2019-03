Immer weniger arbeitslose Flüchtlinge in Oberfranken

Auffälliger Rückgang der Arbeitslosigkeit bei Flüchtlingen

Als auffällig positiv bewertet Holtzwart die sinkende Arbeitslosigkeit bei Flüchtlingen. Während der Rückgang in Bayern im Schnitt 2,3 Prozent beträgt, liegt er in Oberfranken deutlich höher: bei 7,7 Prozent. Im Bezirk ist fast ein Drittel der Beschäftigten in Produktionsberufen tätig. Gegenüber dem Vorjahr stellt Holtzwart die stärksten Zuwächse auf dem Dienstleistungssektor fest. Dies seien besonders Berufe im IT-Sektor, soziale und kulturelle Berufen wie auch Jobs in der Verkehrs- und Logistikbranche.