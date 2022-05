Immer mehr Millionäre - Hamburg jetzt vor Bayern

Es sind nicht sehr viele Deutsche, die mehr als eine Million Euro bei ihrer Einkommensteuer-Erklärung angeben, aber ihre Zahl steigt: Rund 26.300 Steuerpflichtige waren im Jahr 2018 Einkommens-Millionäre, das ist ein Anstieg gegenüber dem Vorjahr um sechs Prozent.

60 Prozent der Millionäre sind Unternehmer

Rund 60 Prozent der Einkommensmillionäre verdienen ihr Geld als Unternehmer, 20 Prozent sind Selbständige. Allerdings sind bei den Daten, die das Statistische Bundesamt auswertet, Einkünfte aus Kapitalerträgen nicht mit erfasst – denn die werden im Wesentlichen über die Abgeltungssteuer abgerechnet. Deswegen dürfte die Zahl der Einkommensmillionäre höher sein, als die Statistik es ausweist.

Beträchtliche Unterschiede zwischen den Bundesländern

Zwischen den Bundesländern gibt es dabei beträchtliche Unterschiede. Unter den Flächenländern steht Bayern an der Spitze: Im Freistaat geben neun von 10.000 Steuerpflichtigen mehr als eine Million Euro bei der Einkommensteuer-Erklärung an. In Sachsen-Anhalt und Thüringen sind es weniger als zwei von 10.000. An der Spitze steht der Stadtstaat Hamburg, hier kommen zwölf Einkommensmillionäre auf 10.000 Steuerpflichtige.

Grünwald und Starnberg nicht einzeln ausgewertet

Ob der Großraum München, einschließlich Grünwald und Starnberg, bei dieser Zahl nicht doch mit Hamburg mithalten könnte, dazu gebe es keine Einzelauswertung, heißt es vom Statistischen Bundesamt.