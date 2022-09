Immer mehr Niederbayern und Oberpfälzer brauchen Zweitjob

Mehr als elf Prozent der Vollzeitbeschäftigten in Niederbayern und der Oberpfalz haben einen Zweitjob. Das sagt die Statistik der Agentur für Arbeit. Die jüngsten Daten stammen aus dem Jahr 2021. Schon da war ein deutlicher Anstieg zu erkennen. Im Vergleich zum Vorjahr gab es gut sieben Prozent mehr Erwerbstätige mit einem Zweitjob. Die Daten werden nur einmal im Jahr erhoben.

Hohe Lebenshaltungskosten beschleunigen den Trend

Die steigenden Energie- und Lebenshaltungskosten dürften die Zahlen in diesem Jahr noch weiter steigen lassen. Davon ist auch Thomas Geppert, der Geschäftsführer des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbandes (DEHOGA) überzeugt. Zwar sei noch kein direkter Trend nach Nebenjobs in der Gastronomie zu erkennen. Vereinzelt bekomme der Verband aber bereits Rückmeldungen von Betrieben, dass wieder nach Jobs gefragt wird. Geppert hofft, dass der Trend sich in den nächsten Wochen fortsetzt und verstetigt.

Von einer verstärkten Nachfrage an Minijobbern spürt der Einzelhandel in der Region dagegen noch nichts. Wie Günter Hölzl, der Bezirksgeschäftsführer des Handelsverbands Oberpfalz/Niederbayern dem BR sagt, suche die Branche immer noch händeringend nach Fachkräften.

Viele Zweitjobs im Einzelhandel

Die Statistik der Agentur für Arbeit sagt allerdings etwas anderes: Demnach entscheiden sich die meisten Menschen für einen Nebenjob im Handel, beispielsweise als Hilfskraft beim Regale einräumen oder an der Kasse im Supermarkt. In dieser Branche ist laut Agentur die stärkste Zunahme zu verzeichnen.

Kellner, Hausmeister, Gärtner

Auf Platz zwei folgt das Gastgewerbe. Das Kellnern zählt immer noch zu den beliebtesten Minijobs. Auch der Dienstleistungsbereich wird als Zweitjob immer attraktiver. Viele Vollzeitbeschäftigte in Niederbayern und der Oberpfalz suchen sich darüber hinaus einen Zweitjob als Hausmeister, bei Wach- und Sicherheitsdiensten oder als Helfer im Garten- und Landschaftsbau.

Sozialverband VdK ist besorgt

Der Sozialverband VdK zeigt sich besorgt angesichts der Zunahme von Zweitjobs. Die Menschen bräuchten einen gut bezahlten Hauptjob. Denn hinter Minijobs würden sich häufig wenig attraktive Beschäftigungsmöglichkeiten verbergen, besonders im Hinblick auf die Altersvorsorge.

Forderung nach Versicherungspflicht ab erstem Euro

Ulrike Mascher, die Landesvorsitzende des Sozialverbands VdK Bayern berichtet, dass sie in der Beratung immer wieder Mitglieder erlebe, denen trotz vieler geleisteter Arbeitsstunden am Ende nur eine Armutsrente bleibt. Der VdK fordert deshalb die Sozialversicherungspflicht ab dem ersten Euro, auch bei Minijobs. Die Arbeitsmarktpolitik muss dem VdK zufolge darauf zielen, dass jeder und jede von seinem Haupteinkommen leben und fürs Alter vorsorgen kann.