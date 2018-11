vor 30 Minuten

Immer mehr CO2 durch immer mehr Autos

In vielen deutschen Städten droht ein Diesel-Fahrverbot wegen gesundheitsschädlicher Stickoxide. Doch aktuelle Zahlen zeigen auch: In die Luft gelangt immer mehr Kohlendioxid (CO2), was an stärkeren Motoren der Autos liegt.