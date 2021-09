"Im Wursthimmel": Fränkischer Metzger stemmt sich gegen Trend

Routiniert schärft Stefan Vider die großen Messer. Mit flinken Schnitten zerlegt er dann die Schweinehälfte in ihre Einzelteile. Man spürt bei jedem Handgriff die Freude an seiner Arbeit. Der 36-jährige Metzgermeister wagt den großen Schritt: Er macht sich selbstständig, eröffnet Anfang Oktober seine "Fleischhauerei" in der oberfränkischen Kleinstadt Schwarzenbach an der Saale im Landkreis Hof.

Den Traum vom eigenen Geschäft hatte er schon länger. Per Zufall hat er dann im Sommer einen Laden entdeckt, das Schaufenster war mit Stoff verhangen, doch er konnte einen Blick auf alte elfenbeinfarbene Kacheln und Fleischerhaken werfen. Eine Metzgerei! "Das war ein Glücksgriff für uns", sagt Vider lachend.

Nach 30 Jahren Leerstand: Neues Leben in Metzgerei

Rund 30 Jahre stand der Laden direkt in der Schwarzenbacher Hauptstraße leer. Der frühere Metzgermeister hatte keinen Nachfolger mehr gefunden, die Kinder hatten sich andere Berufe gesucht. Und damit ist der Laden in der oberfränkischen Kleinstadt beispielhaft für die Entwicklung der ganzen Branche.

Bayernweit haben seit dem Jahr 2000 fast die Hälfte der Metzgerbetriebe aufgegeben, die Zahl der Auszubildenden ging laut Handwerkskammer sogar um fast 80 Prozent zurück. Und auch in Oberfranken, das als "Genussregion" mit der weltweit größten Dichte von Metzgereien, Bäckereien und Brauereien wirbt, sieht es nicht viel besser aus.

"2007 waren wir noch 700 Metzgerbetriebe in Oberfranken. Jetzt sind wir nur noch 410. Das ist erschreckend." Christian Herpich, Metzgermeister in Hof und Vizepräsident Handwerkskammer Oberfranken

Raus aus der Fleischfabrik in den eigenen Laden

Doch Stefan Vider stellt sich bewusst gegen den Trend. Der Metzgermeister und Fleischtechniker hat in verschiedenen kleinen und großen Betrieben Erfahrungen gesammelt. Nun gibt er seinen gut bezahlten Job als Führungskraft in einer großen Fleischfabrik auf und investiert in die eigene Metzgerei.

"Finanziell ist das wahrscheinlich erst mal ein Fehler, aber das macht nichts", ist sich der junge Familienvater mit seiner Frau einig. Statt fabrikmäßig 550 Tonnen Fleisch in der Woche zu verarbeiten, will er ab Anfang Oktober in seiner kleinen Metzgerei in Schwarzenbach vier bis fünf Schweine verwursten und ein halbes Rind.

Kurze Wege vom Stall über den Schlachthof bis zur Theke

Und er legt großen Wert auf Regionalität. Gezielt kauft er die Tiere bei Landwirten im Umkreis von zehn, 20 Kilometern. Und geschlachtet werden die Tiere im nahegelegenen Helmbrechts.

Beim Verarbeiten können ihm dann die Kunden direkt über die Schulter schauen. In die Wurstküche seiner kleinen Metzgerei direkt am Saaleradweg hat Vider ein großes Fenster eingebaut. Außerdem: Neben Kutter, Wolf und Räucherofen hat auch das Handy hier einen festen Platz.

Mit dem Handy in der Wurstküche die Kunden überzeugen

Ehefrau Amaya Vider-Schubert, die hauptberuflich als Fotografin arbeitet, dreht regelmäßig Videos für Facebook und Instagram über die "Fleischhauerei Vider": "Stefan, schau mal freundlich", fordert sie ihren Mann auf, während dieser Schnitzel aus der Oberschale schneidet.

Amaya Vider-Schubert ist selbst überrascht, wie groß die Reichweite des Social-Media-Accounts ist. Sie hat auch schon in den Schweineställen gedreht oder den Viehhändler vorgestellt: "Es ist total wichtig, heutzutage die Leute mitzunehmen. Wir wollen den Leuten so transparent wie möglich den Fleischgenuss nahelegen."