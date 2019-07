Ikea kauft gebrauchte Möbel zurück

Alte Möbel einfach zu Ikea bringen und Geld bekommen? Ganz so simpel läuft es nicht. Der schwedische Konzern nimmt nur eigene, gut erhaltene und zusammenmontierte Teile zurück und da auch nicht alle. Der Kunde muss vorab im Internet Angaben dazu machen und bekommt einen Preisvorschlag.

Kein Geld, sondern nur Guthaben für die gebrauchten Möbel

Mit dem Ausdruck und dem Möbelstück muss er dann in die Filiale, wo ein Mitarbeiter den Preis letztlich festsetzt. Doch es gibt kein Geld, sondern nur eine Guthabenkarte. Das Ganze sei Teil der Nachhaltigkeitsinitiative. Man wolle damit kein Geld verdienen, sagt das Unternehmen. Die Möbel würden zum Ankaufspreis plus Mehrwertsteuer in den Filialen weiterverkauft.

Second-Hand-Initiative nur als Marketing?

Doch Handelsexperten bezweifeln, dass der Handel mit den Gebrauchtmöbeln ganz uneigennützig ist. Ikea wolle von einem positiven Umweltimage profitieren, sagen sie. Professor Martin Fassnacht von der Wirtschaftshochschule WHU meint, dass sich die Second-Hand-Initiative auch rechnen wird. Kunden werden dadurch angelockt und weil die Gebrauchtmöbelverkäufer kein Geld kriegen, sondern nur eine Guthabenkarte, sind sie gezwungen, im Haus einzukaufen und geben dann möglicherweise weit mehr aus.