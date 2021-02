IHK: Zweite Corona-Welle bremst die Konjunktur am Untermain

Der zweite Lockdown lässt die Geschäfte der Hotels und Gaststätten, der Reisebüros, Reiseveranstalter und Omnibusunternehmen ins Bodenlose fallen. Das meldet die IHK Aschaffenburg in ihrem Konjunkturbericht 2021. 88 Prozent der befragten Unternehmen bezeichnen die Geschäftslage als schlecht und 95 Prozent geben an, dass die Umsätze in den vergangenen Monaten zurückgegangen seien.

Zweiter Lockdown trifft Firmen härter als der erste

Nur sehr vereinzelt konnte etwa mit Lieferdiensten noch akzeptabler Umsatz generiert werden. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie kommen für die meisten Unternehmen des Tourismus-Sektors einer Untersagung des Betriebs gleich. Während in der Frühphase der Pandemie der erzwungene Stillstand von vielen Tourismus-Betrieben noch für Renovierungen beziehungsweise Modernisierungen genutzt wurde, geben nunmehr 47 Prozent der Befragten an, gar nicht investieren zu wollen. 24 Prozent müssen die Investitionsbudgets reduzieren. Angesichts der langanhaltenden Krise sind die finanziellen Polster vielfach aufgebraucht. 29 Prozent der Befragten sehen sich akut mit einer Insolvenzgefahr konfrontiert. Über Entlassungen denken 32 Prozent der Betriebe nach, 63 Prozent wollen die Beschäftigtenzahl halten und fünf Prozent diese steigern.

In der Tourismusbranche schwindet die Hoffnung auf eine schnelle Trendwende

Im gesamten Tourismus-Sektor schwindet die Hoffnung auf einen baldigen Aufschwung: 13 Prozent der Befragten erwarten in den kommenden Monaten eine Verbesserung der Geschäftslage. 43 Prozent rechnen mit keiner Veränderung und 44 Prozent befürchten sogar eine weitere Verschlechterung.