IHK-Umfrage: Schwabens Unternehmen mit gedämpften Erwartungen

1.700 Firmen in ganz Schwaben hat die IHK angeschrieben, 800 von ihnen haben sich an der Umfrage beteiligt. Fazit der Umfrage: Die bayerisch-schwäbische Wirtschaft zeigt sich relativ krisenfest. "Die Krisen kosten Kraft, die Erwartungen sind überwiegend schlecht", so Hauptgeschäftsführer Marc Lucassen.

Nach Corona-Einbußen: Positive Entwicklung bei Dienstleistern

Konjunkturmotor sind aktuell die Dienstleistungsbranche sowie das Reise- und Gastgewerbe. Die Dienstleister seien derzeit das Zugpferd der schwäbischen Wirtschaft, diese Branche sei kaum getroffen von der Ukraine-Krise. Zuletzt durch Corona stark gebeutelt, sei sie derzeit die einzige, die von einer deutlich positiven künftigen Geschäftsentwicklung ausgehe.

Probleme bei Rohstoff- und Energie-Zulieferungen

Schlechter dagegen sehe es aktuell in der Industrie aus, die bisher als Fels in der Brandung galt. Durch den Krieg in der Ukraine seien die Rohstoff- und Energie-Zulieferungen ins Stocken geraten. Und: Der Hauptcontainerhafen in Shanghai sei seit sieben Wochen geschlossen, die Abfertigung stehe still, infolge der Zero-Covid-Strategie der chinesischen Regierung.

Industrie rechnet mit weniger Aufträgen

Noch seien die Auftragsbücher voll, aber die Unternehmen der schwäbischen Industrie erwarteten hier deutliche Einbrüche. Auch der Boom der Baubranche werde, wenn es nach den Erwartungen der Unternehmer geht, bald deutlich abgebremst werden, so die IHK.

IHK warnt vor Folgen eines Gas-Embargos

Sorgen bereite derzeit vor allem die Versorgung mit genügend Energie: Ein Embargo von russischem Gas hätte womöglich "verheerende Folgen" für die Gesamtwirtschaft, meint Lucassen. Die Versorgungssicherheit für die Wirtschaft mit Energie müsse gesichert sein, "uns ist es egal, wo der Strom herkommt, aber das ist eine Grundvoraussetzung für den Standort hier".

Kopton beklagt Doppelmoral bei Fracking-Gas

Andreas Kopton, Schwabens IHK-Präsident, fügt hinzu, dass Bayern aufpassen müsse, nicht abgekoppelt zu werden. "Tesla baut im Norden Deutschlands, weil es hier eine sichere Stromversorgung gibt", so Kopton. In Energiefragen müsse Deutschland aufhören, den Moralapostel zu spielen: "Wir wollen kein 'dreckiges Gas' in der norddeutschen Tiefebene durch Fracking fördern, aber wir kaufen es aus den USA", das gehe nicht zusammen. Auch über eine spätere Abschaltung der bayerischen AKWs müsse nachgedacht werden, fordert Schwabens IHK-Präsident. Die Wirtschaft brauche ein Belastungsmoratorium auf nationaler und internationaler Ebene. Von weiteren Belastungen der Unternehmen durch verschärfte Regelungen solle die EU in Anbetracht der aktuellen Krisen Abstand nehmen, stattdessen müsse der EU-Binnenmarkt gestärkt werden, fordert Kopton.

IHK wünscht sich mehr Migranten für den Arbeitsmarkt

Auch der Fachkräftemangel sei nach wie vor ein ernstes Problem für die Region, "das wird eine der Hauptherausforderungen für die Zukunft sein", sagt Hauptgeschäftsführer Lucassen. IHK-Präsident Kopton übt in diesem Zusammenhang scharfe Kritik an der Bundesregierung: Diese habe es seit Jahren versäumt, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass Einwanderer integriert und dem Arbeitsmarkt zugeführt werden können. Die Unternehmen müssten deshalb noch mehr in Rationalisierung investieren, um den Mangel an Arbeitskräften aufzufangen.

Europa und Afrika statt China

Erfreulich sei, so Kopton, dass viele Firmen derzeit überlegen, Fertigungen wieder aus Fernost zurück nach Europa zu holen: "Europa ist en vogue, und zwar in ganz Europa". Außerdem müsse Europa daran gelegen sein, Wirtschaftsbündnisse mit anderen Ländern und Regionen zu schmieden, um in eine nicht noch stärkere Abhängigkeit von China zu geraten. Viele afrikanische Länder etwa könnten hier zum hochattraktiven Partner werden, betont Marc Lucassen.

Ausbildungsangebote trotz Krisenmodus

Angst haben die Unternehmer vor einer hohen Inflationsrate. Die Gefahr einer Lohn-Preis-Spirale durch hohe Inflationsprognosen würde auch den Fachkräftemangel weiter verschärfen, mahnt Lucassen. Positiv zu bewerten sei, so der Hauptgeschäftsführer der schwäbischen IHK, dass die Betriebe weiterhin bereit seien, zu investieren und sie auch in hohem Maße bereit seien, Lehrlinge auszubilden. 2.000 offene Lehrstellen gebe es derzeit in Schwaben. "Die Wirtschaft agiert seit über zwei Jahren im Dauerkrisenmodus", sagt Lucassen. Es zeige sich aber auch, "die Wirtschaft kann Krise".