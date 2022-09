IHK sieht Schwabens Wirtschaft in "gefährlicher Lage"

Die IHK Schwaben warnt: Wegen der enorm gestiegenen Energiekosten befinde sich die bayerisch-schwäbische Wirtschaft in einer gefährlichen Lage. Viele Unternehmen seien in ihrer Existenz bedroht: Das geht aus einer Umfrage hervor, die die IHK in 131 Unternehmen der Region gemacht hat.

Energiekosten führen zu Produktionsausfällen und Existenznot

Demnach ist jeder dritte Betrieb aus Industrie und Bauwirtschaft von Produktionsausfällen oder -einschränkungen betroffen. Jedes vierte Unternehmen sieht das eigene Geschäftsmodell in Gefahr. Mehr als ein Drittel (37 Prozent) der Unternehmen gab an, von den Kostensteigerungen bei Strom stark oder sehr stark betroffen zu sein. Beim Energieträger Gas ist es ebenfalls mehr als ein Drittel (35 Prozent). Höhere Energiekosten schlagen bei nahezu allen Befragten (98 Prozent) durch.

IHK: "Abwanderung in Gang gesetzt"

Laut IHK-Umfrage spart ein Großteil (84 Prozent) der bayerisch-schwäbischen Wirtschaft Energie ein und gibt die Kostensteigerungen über höhere Verkaufspreise weiter (74 Prozent). Fast die Hälfte der Unternehmen schiebt geplante Investitionen auf. Knapp jedes zehnte Unternehmen hat nach eigenen Angaben bereits Produktionskapazitäten in andere Regionen verlagert oder plant dies. Für den IHK-Hauptgeschäftsführer Marc Lucassen sind das ernste Warnzeichen: "In einigen Firmenzentralen fallen bereits Entscheidungen gegen den hiesigen Wirtschaftsstandort. Eine Abwanderungsbewegung ist damit in Gang gesetzt. Das sind klare Vorboten einer De-Industrialisierung unserer Region."

Forderung: Abgaben auf europäisches Minimum senken

Lucassen fordert die Politik dazu auf, umgehend das Strom- und Gasangebot zu maximieren. Das heißt, dass alle verfügbaren Kapazitäten zur Stromproduktion auch tatsächlich genutzt werden und die Hemmnisse des Ausbaus weiterer Kapazitäten endlich fallen. "Zusätzliche Kosten auf den Strompreis wie CO2-Abgabe und Stromsteuer müssen umgehend auf das europäische Minimum gesenkt werden", so der IHK-Hauptgeschäftsführer.