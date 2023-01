IHK sieht Oberfrankens Betriebe vor großen Herausforderungen

Demographischer Wandel, Umstellung bei den Energien und der Bahnausbau: Der Präsident der Industrie und Handelskammer für Oberfranken (IHK), Michael Waasner, hat zum Neujahrsempfang am Montagabend in Bayreuth einen Ausblick für die Wirtschaft vor Ort präsentiert. Kurzum: Das neue Jahr bringe große Herausforderungen für oberfränkische Unternehmen, so Waasner.

Corona-Pandemie, Ukraine-Krieg, Energiekrise

Für die Betriebe seien nach den pandemiebedingten Einschränkungen der letzten beiden Jahre nun die Folgen des Krieges in der Ukraine deutlich spürbar. Neue Lieferketten müssten aufgebaut werden, was gleichbedeutend mit einer Umorientierung hin zu europäischen Partnern anstelle der russischen und fernöstlichen sei.

Hinzu kommen Veränderungen für die Betriebe im Energiebereich: die Abkoppelung von fossilen Energieträgern – im Besonderen vom russischen Erdgas – und die Förderung und Erzeugung von erneuerbaren Energien.