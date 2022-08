IHK Berufsorientierung: Schüler-Praktika in den Sommerferien

Gabriel Otote ist 15 Jahre alt und hat sich für ein Schülerpraktikum in den Sommerferien beworben. Das kann man – auch jetzt noch – online tun, auf der Webseite der IHK Nürnberg für Mittelfranken. Gabriel erzählt, man könne fünf verschiedene Bereiche anklicken, für die man sich interessiere. Dann werde ein persönliches Profil erstellt. Die in Frage kommenden Firmen – so der Schüler weiter – "nehmen Dich dann jeweils für einen Tag an und wählen das Datum für einen Betriebsbesuch aus."

Schnupperpraktika zum Kennenlernen der Berufe

Gabriel hat heute seinen ersten Tag und ist auf dem Weg zur Fürst Gruppe, einem Dienstleistungsunternehmen in Nürnberg. Dort möchte er den Ausbildungsberuf "Fachinformatiker für Systemtechnik" kennenlernen. "Ich bin sehr aufgeregt, vor allem, weil ich das erste Mal da bin und ich weiß nicht, was mich da erwartet", gesteht der großgewachsene Jugendliche mit tiefer Stimme und einem sympathischen Lächeln.

Begrüßung durch Ausbildungsleitung und Geschäftsführung

Die Ausbildungsleiterin und der Geschäftsführer der Fürst Gruppe in Nürnberg nehmen Gabriel selbst in Empfang. Die drei führen erstmal ein kurzes Gespräch. Der Schüler wird zum Beispiel gefragt, warum er sich für die Ausbildung zum Fachinformatiker für Systemtechnik interessiert und ob er schon erste Erfahrungen mit Computertechnik gemacht hat. Nach dem Kennenlernen geht's dann aber gleich weiter in den IT Support.

Unterstützung der Mitarbeitenden bei IT Problemen

Gabriel wird dem jungen Mitarbeiter Mike vorgestellt. Die beiden setzen sich gemeinsam an einen Schreibtisch. Vor ihnen ein PC mit Doppelbildschirm. In kleinen Schritten beschreibt Mike, was Gabriels Aufgabe als Fachinformatiker wäre. Er würde intern die Mitarbeitenden der Firma bei IT-Problemen und Fragen unterstützen. Während er spricht, geht auch schon der erste Notruf ein: Eine Mitarbeiterin kann ein wichtiges Programm nicht öffnen. Mike erklärt woran das liegen könnte, Gabriel hört gespannt zu und darf auf Anweisung schon selbst die Rechner-Steuerung übernehmen. Ein einfacher Fall, die Kollegin konnte schnell weiterarbeiten.

Fürst Gruppe hat hohen Bedarf an Auszubildenden

Fünf Ausbildungsstellen seien noch in diesem Jahr zu besetzen, fünfzehn im nächsten Jahr, sagt die Ausbildungsleiterin der Fürst Gruppe in Nürnberg, Jennifer Fahnenstiel. Deshalb seien die Praktikumswochen in den Sommerferien eine tolle Möglichkeit, das Unternehmen zu präsentieren und in kurzer Zeit vielen Schülerinnen und Schülern die Vielfalt an Ausbildungsberufen zu zeigen, die möglich sind. Ziel sei es natürlich, die jungen Menschen davon zu überzeugen, hier ihre Ausbildung zu machen, so Fahnenstiel weiter. Vom Besuch der Jugendlichen profitiere auch die Firma. Man könne einen ersten Eindruck gewinnen, sagt die Ausbildungsleiterin. "Ein Schüler, der sich entscheidet, in seinen Sommerferien ein Praktikum zu machen, der muss engagiert sein."

Der erste Praktikumstag – vielversprechend

Bei dem Fünfzehnjährigen ist die Aufregung schnell verflogen. "Die Menschen sind sehr nett, erklären Dir alles langsam, ordentlich, also Du verstehst alles", sagt Gabriel Otote. Er findet auch die ganze Aktion mit Betriebspraktika in den Ferien sehr gut. "Da man hineinschnuppern kann, was man machen will, wenn man noch nicht weiß, was man machen will oder machen kann."

Die Chemie scheint zu stimmen. Der Schüler hat bereits das Angebot bekommen, eine ganze Woche als Praktikant in der Firma zu absolvieren.

Betriebs-Praktika in den Ferien finden großen Zuspruch

Für die IHK Nürnberg und die beteiligten Unternehmen aus Mittelfranken sind die Schüler-Praktika in den großen Ferien eine Premiere. Die ganze Aktion sei auf große Resonanz gestoßen, freut sich Stefan Kastner, der bei der Kammer die Berufsbildung leitet. Bis jetzt hätten sich rund 200 Unternehmen gemeldet, die Praktikanten aufnehmen würden sowie 500 Schülerinnen und Schüler, die mitmachen möchten. Wer fünfzehn Jahre oder älter ist, so Kastner weiter, könne sich jederzeit noch online anmelden. Die Praktika werden während der gesamten Sommerferien angeboten.

Gabriel Otote kann sich die Ausbildung zum Fachinformatiker sehr gut vorstellen. Aber vorher will er sich in den Sommerferien auch noch Ausbildungsstellen für Mechatroniker und Anlagenmechaniker anschauen.

IHK Nürnberg derzeit nur telefonisch erreichbar

Wer sich aktuell noch kurzfristig für ein Sommerferienpraktikum anmelden möchte, muss ein wenig Geduld aufbringen und versuchen, sich telefonisch bei der IHK in Nürnberg zu melden. Denn, die Webseiten der Industrie- und Handelskammern (IHK) in Deutschland sind offenbar Ziel eines Cyberangriffs geworden.

Die IT-Systeme seien daher momentan heruntergefahren worden, heißt es auf der Internetseite der IHK Nürnberg für Mittelfranken. Sämtliche E-Mailsysteme seien deshalb vorsichtshalber vom Server getrennt worden. Telefonisch sind die Kammern den Angaben zufolge inzwischen wieder erreichbar. Bislang gebe es keine Hinweise darauf, dass Daten in unbefugte Hände gelangt seien, sagte eine Sprecherin der IHK Nürnberg für Mittelfranken auf BR-Anfrage. Nach einer Prüfung sollen die IT-Systeme der einzelnen IHKs sukzessive wieder hochgefahren werden.