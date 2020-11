vor 12 Minuten

IHK-Abschlussprüfungen: Schwieriger Start im Corona-Jahr

Ab heute setzen rund 22.000 Jugendliche in Bayern darauf, dass sie ausreichend gelernt haben. Für sie starten die schriftlichen Abschlussprüfungen der Industrie- und Handelskammern. Zuerst in den kaufmännischen Berufen, später in den technischen.