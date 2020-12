Iglo verliert Prozess um Käpt'n Iglo

Appel Feinkost wirbt unter dem Motto "küstlich fein" mit einem wettergegerbten Herrn, der ebenso wie die etablierte Werbe-Ikone Käpt'n Iglo Bart und Seemannsmütze trägt. Iglo hatte Appel daraufhin in seiner Klage vorgeworfen, die Verbraucher im Kampf um Marktanteile bei tiefgekühlten Fischprodukten in die Irre zu führen, weil die beiden Werbefiguren verwechselt werden könnten.

Mütze ist nicht gleich Mütze

Ausgetragen wurde der Streit um den Käpt'n fern der Küste in Bayern, obwohl Iglo in Hamburg sitzt und Appel Feinkost in Cuxhaven - und die Münchner Richter folgten der Argumentation des Klägers nicht.

Denn laut Urteil hat Appel Feinkost Käpt'n Iglo nicht kopiert, auch wenn es sich bei beiden Werbefiguren um ältere Herren mit Bart handele, die Mützen tragen. Die Richter wiesen auf die Unterschiede zwischen den beiden Protagonisten hin: Die Mützen seien zum Beispiel unterschiedlich - in einem Fall eine Kapitänsmütze, im anderen eine Elblotsenmütze.

Weste statt Rollkragen

Die Appel-Figur trägt nach Auffassung des Gerichts auf den meisten vorgelegten Bildern auch keinen blauen Anzug wie Käpt'n Iglo, sondern einen grauen Anzug. Und anders als Käpt'n Iglo hat die Appel-Figur laut Gericht auch keinen weißen Rollkragenpullover und kein weißes T-Shirt an, "sondern eine karierte Weste mit Krawatte sowie einen Seidenschal".

Das Gericht vermisst semännische Eigenschaften

Die Appel-Figur sei demnach insgesamt überhaupt kein Seemann, sondern ein "gut situierter Herr in einem eleganten Dreiteiler", befanden die Richter. Dementsprechend sehe man keine Verwechslungsgefahr und damit auch keine Irreführung der Käufer. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.