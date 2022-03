IGeL-Leistungen: Bei Patienten beliebt - aber wenig sinnvoll

Nach Schätzungen rund eine Milliarde Euro zahlen Kassenpatienten jedes Jahr für Individuelle Gesundheitsleistungen, die sogenannten IGeL-Leistungen. Der Medizinische Dienst (MD) hat dazu nach zehn Jahren heute Bilanz gezogen und dafür insgesamt 55 wissenschaftliche Studien ausgewertet. Das Ergebnis fällt eindeutig aus:

Nur zwei der IGeL-Leistungen seien "tendenziell positiv". Das treffe auf die Akupunktur zur Migräne-Prophylaxe und Lichttherapie gegen sogenannte Winter-Depressionen zu.

Bei den anderen 95 Prozent der untersuchten IGeL-Angebote lautet die Bewertung "negativ", "tendenziell negativ" oder "unklar". "Bei den meisten Leistungen überwiegt der Schaden den möglichen Nutzen", kommentiert MD-Vorstandschef Stefan Gronemeyer deshalb die Ergebnisse.

Negatives IGeL-Beispiel: Ultraschall-Untersuchungen zur Früherkennung von Eierstock-Krebs

Der Medizinische Dienst findet es vor allem bedenklich, dass gerade IGeL-Leistungen, die sehr oft genutzt werden, in Studien besonders schlecht abschneiden. So bieten viele Frauenärzte Ultraschall-Untersuchungen zur Früherkennung von Eierstock-Krebs an. Doch nach der internationalen Studienlage bringt diese Untersuchung nur bei wenigen Frauen etwas für die Früherkennung, die eine wirksame Behandlung einer Krebserkrankung ermöglichen würde.

Gleichzeitig wird bei vielen Frauen falscher Alarm geschlagen, was zu unnötigen Eingriffen führt. Auch die Bundesärztekammer und die Kassenärztliche Bundesvereinigung raten deshalb von dieser Untersuchung ab. Sie werde aber weiterhin oft auf Privatrechnung angeboten, kritisiert der Medizinische Dienst, der seit einer Organisationsreform nicht mehr direkt an die Krankenkassen angegliedert ist.

Gibt es für IGeL-Leistungen schneller einen Termin?

IGeL-Leistungen müssen Patientinnen und Patienten selbst bezahlen. Dabei werden viele von ihnen laut dem Bericht in den Arztpraxen nur unzureichend über den potenziellen Schaden und Nutzen der Angebote informiert. Auch setzen die Selbstzahlerleistungen offenbar mitunter falsche Anreize in den Praxen.

Denn dem Medizinischen Dienst zufolge berichten Patienten immer wieder davon, dass sie in fachärztlichen Praxen oft Wochen oder Monate auf einen regulären Termin warten müssten. "Gleichzeitig bekommen sie aber von denselben Praxen einen sofort verfügbaren Termin für Selbstzahlerleistungen angeboten", heißt es.