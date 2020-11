IG Metall will vier Prozent Lohnsteigerung und Vier-Tage-Woche

Die IG Metall hat ein Paket geschnürt und sendet dieses nun an die einzelnen Bezirke. Diese sind tarifpolitisch autonom und verhandeln getrennt mit den Arbeitgebern vor Ort. Doch die Tarifverträge ähneln sich – die Empfehlung des Vorstandes wird meist im Wesentlichen übernommen und sieht zunächst ein Volumen von bis zu vier Prozent vor.

Das kann in ein Plus der Monatsgehälter fließen oder aber mit dem Geld wird Beschäftigung gesichert. Gerade die Automobilindustrie und der Maschinenbau machen diesbezüglich von sich reden. Viele Zulieferer bauen Stellen ab, weil sie in der Pandemie weniger Aufträge bekommen und weil die digitale Produktion nicht mehr so viel Personal benötigt.

Vier Prozent und Vier-Tage-Woche

Die vorhandene Arbeit auf mehr Köpfe verteilen – lautet die Devise der IG Metall. Sie schlägt zum Beispiel eine Vier-Tage-Woche vor – mit Teillohnausgleich. Aus dem Topf mit den bis zu vier Prozent könnte das finanziert werden. Und schließlich sollen in jedem Betrieb Beschäftigte und die Firmenleitung über Zukunftskonzepte beraten.

In Bayern mit seinen rund 850.000 Beschäftigten will die IG Metall sich am Dienstag kommender Woche auf eine konkrete Forderung festlegen. Bezirksleiter Johann Horn appelliert an das Gegenüber am Verhandlungstisch: "Laßt uns zusammen durch die Krise gehen. Wir sind bereit dazu. Wenn die Arbeitgeber das nicht wollen, dann säen sie Ärger und Stress und den bekommen sie dann auch."

Arbeitgeberverband sieht "nichts zu verteilen"

Die Arbeitgeber der Metall- und Elektrobranche in Bayern kontern: Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt bezeichnet das Forderungsvolumen von bis zu vier Prozent als aus der Zeit gefallen. Die Branche verliere permanent an Wettbewerbsfähigkeit. Für 2021 gäbe es deshalb nichts zu verteilen. Am 17. Dezember ist das erste Treffen in der Tarifrunde für Bayern.