IG Metall will bis zu acht Prozent höhere Löhne

Verhandelt wird erst im Herbst. Doch heute startete die Gewerkschaft offiziell in die Tarifrunde für die Metall- und Elektroindustrie mit ihren bundesweit knapp vier Millionen Beschäftigten. In Frankfurt hat der Vorstand IG Metall heute empfohlen: auf einen Korridor zwischen sieben und acht Prozent soll sich die Forderung belaufen. Die Laufzeit soll 12 Monate betragen. Damit ist noch offen, mit welcher konkreten Zahl die Gewerkschaft im Herbst dann für die Metall- und Elektroindustrie an den Verhandlungstisch zieht.

IG Metall: Abwägen zwischen Inflationsausgleich und Konjunkturbremse

Die Bezirke der Gewerkschaft sollen bis nächste Woche darüber nun in den zuständigen Tarifkommissionen beraten. Der Korridor zeigt, wie schwer sich die Gewerkschaft angesichts der Konjunkturlage tut. Noch gehe es vielen Firmen gut.

Aber was tun, wenn weiter Zulieferteile fehlen und Russland den Gashahn zudreht, so die Bedenken. Auf der anderen Seite erwarten viele Mitglieder der IG Metall, dass ein Einkommensplus ausreicht, um die gestiegenen Preise zu finanzieren. Es gilt – so sieht es die Gewerkschaft – die Binnenkonjunktur zu stärken.

IG Metall will konkrete Forderung im Juli nennen

Am 30. Juni sollen die IG-Metall-Bezirke ihren Beschluss fassen – auch in Bayern. Der Vorstand wird sich damit dann im Juli noch einmal befassen und endgültig entscheiden. Wobei die Gewerkschaft im September vor dem Start der Verhandlungen die Konjunkturlage noch einmal bewerten will. Ein insgesamt kompliziertes Verfahren.

Verhandlungen in Bayern starten Mitte September

In der Branche gibt es keinen bundesweit einheitlichen Tarifvertrag – jeder Bezirk verhandelt mit den Arbeitgebern vor Ort. Die Ergebnisse jedoch liegen gerade beim Einkommen am Ende nicht wesentlich auseinander. Verhandelt wird dann Mitte September mit dem bayerischen Arbeitgeberverband.

Der vbm mahnt schon einmal: "Angesichts der Konjunkturlage darf der Abschluss die Firmen nicht überfordern – bei allem Verständnis dafür, dass die Beschäftigten die stark gestiegenen Preise ja in der Haushaltskasse zu spüren bekommen. Die hohe Inflationsrate trifft aber auch die Betriebe. Bei den Kosten für Energie zum Beispiel."