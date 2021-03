IG Metall weitet Warnstreiks in Niederbayern und Oberpfalz aus

Die Gewerkschaft IG Metall erhöht im laufenden Tarifstreit den Druck auf die Arbeitgeber. Für Mittwoch sind erneut Warnstreiks geplant - auch in Niederbayern und der Oberpfalz.

Ausstand um Mitternacht

Bereits in der Nacht auf Mittwoch hatte die IG Metall Beschäftigte des BMW Werks in Dingolfing zum Warnstreik aufgerufen - das zweite Mal nach Ende der Friedenspflicht. Hier sollten die Beschäftigten in einem Werk um Mitternacht für 30 Minuten die Arbeit niederlegen.

Im Laufe des Mittwochs sind dann noch weitere Warnstreiks in Niederbayern geplant, und zwar bei Edscha in Hengersberg, bei Bosch EVI Audio in Straubing, bei MTU in Ruhstorf und bei HB-Feinmechanik in Metten.

Streik bei Schneider Electric

Auch in der Oberpfalz ist am Mittwoch ein Warnstreik geplant. Hier sollen die Beschäftigten von Schneider Electric in Regensburg am Mittag die Arbeit kurzzeitig niederlegen.

In der Tarifauseinandersetzung in der Metall- und Elektroindustrie hatte es am Dienstag erste Warnstreiks gegeben. Auch hier war bereits das BMW-Werk in Dingolfing betroffen. Bei Continental in Regensburg beteiligten sich rund 500 Beschäftigte an einem Warnstreik.