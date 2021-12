IG Metall: Warnstreiks bei Airbus und Premium Aerotec

Der Streit um den Umbau der Produktion von Flugzeugteilen bei Airbus spitzt sich zu. Die IG Metall rief am Mittwoch zu Warnstreiks bei Airbus und Premium Aerotec an allen deutschen Standorten auf.

Warnstreik bei der Augsburger Airbus-Tochter Premium Aerotec

Geplant sei unter anderem eine Protestaktion am Donnerstag vor der Aufsichtsratssitzung in Hamburg, teilte die Gewerkschaft mit. Ab Donnerstag sechs Uhr früh wird auch die Augsburger Airbus-Tochter Premium Aerotec bestreikt. Damit wehrt sich die Gewerkschaft "IG Metall" gegen die Pläne, die Kleinteil-Fertigung an einen Investor zu verkaufen, was das Werk in Augsburg aufspalten würde. Der Streik soll bis zum Samstagmittag andauern.

"Es besteht immer das Risiko, dass solche Pläne auch die Belegschaft spalten", sagt Betriebsratschef Sebastian Kunzendorf. Doch das sei nicht der Fall. Die Belegschaft stehe zusammen gegen die Pläne von Airbus. Der designierte Kanzler Scholz müsse sich dafür einsetzen, dass Airbus ein deutsche-französisches Unternehmen bleibe, so die IG Metall. Und nicht zu einem französischen Unternehmen mit deutschen Ablegern werde. "Die letzte Verhandlung hat gezeigt, dass Airbus die Eskalation sucht. Die Geschäftsführung hat Vereinbarungen zum weiteren Vorgehen wieder zurückgenommen und ist nicht bereit, ein faires Zukunftspaket für alle Beschäftigten und Standorte mit uns abzuschließen", sagte Daniel Friedrich, Bezirksleiter der IG Metall Küste und Verhandlungsführer.

Airbus-Konzernchef: Warnstreiks "unangemessen und respektlos"

Der Flugzeugbauer zeigte sich verständnislos: In einem der dpa vorliegenden Schreiben an die Belegschaften nennt Konzernchef Guillaume Faury das Vorgehen der IG Metall "unangemessen und respektlos". Das Unternehmen habe in dem Konflikt bereits "viele Garantien in Bezug auf Sicherheit, Arbeitsbedingungen und Investitionen in die Zukunft gegeben", so dass es "bis dato keinen gravierenden Grund" für die erneuten Warnstreiks gebe.

Airbus plant seit längerem, die Teilefertigung bei der Augsburger Tochter Premium Aerotec zu verkaufen. Die Gewerkschaft will diese Aufspaltung des Konzerns verhindern. Sollte es zu einem Arbeitsplatzabbau kommen, fordert die Gewerkschaft eine Absicherung für die Beschäftigten. Konkret geht es um eine Abfindung von drei Bruttomonatsgehältern je Beschäftigungsjahr bei einem Sockelbetrag von 25.000 Euro, sollten Beschäftigte ihren Job verlieren. Zudem sollten eine Härtefallregelung für IG Metall-Mitglieder sowie zweijährige Qualifizierungsmaßnahmen bei Fortzahlung der Bezüge vereinbart werden. Die IG Metall verlangt eine Laufzeit von zwölf Jahren für diese Regelung.