IG Metall: Warnstreik-Woche in Unterfranken geht weiter

Rund 50 bayerische Betriebe haben sich am Mittwoch am Warnstreik in der Metall- und Elektroindustrie beteiligt. Am Dienstag war die vierte Verhandlungsrunde zwischen Arbeitergebern und Gewerkschaft erfolglos geblieben. Die IG Metall fordert zum Beispiel 8 Prozent mehr Lohn, die Arbeitgeber haben laut Gewerkschaft keinen festen Prozentsatz als Gegenangebot gemacht.

Nach Angaben der IG Metall war einer der größten Warnstreiks in Bayern am Mittwoch der bei SKF in Schweinfurt. Dort sollen 1.150 Menschen ihre Arbeit vorübergehend niedergelegt haben. Gestreikt wurde zudem bei Procter&Gamble, Hilite, De’Longhi und Braun am Standort Altfeld (Landkreis Main-Spessart), GKN Sinter Metals in Bad Brückenau (Landkreis Bad Kissingen), Zeimann HOLVRIEKA in Bürgstadt und KUKA in Obernburg (Landkreis Miltenberg). Insgesamt beteiligten sich laut Gewerkschaft über 1.640 Beschäftigte in Unterfranken an den Arbeitsniederlegungen.

Wo am Donnerstag gestreikt wird

Die IG Metall kündigte auch für Donnerstag Warnstreiks an, ein Großteil davon in Unterfranken. Folgende Betriebe werden demnach bestreikt: