IG Metall startet Warnstreiks in Niederbayern und Oberpfalz

Mit einer Reihe von Warnstreiks, auch in Niederbayern und der Oberpfalz, schwört die IG Metall ihre Mitglieder auf die entscheidende Phase im laufenden Tarifstreit ein. Für die vergangene Nacht waren Warnstreiks in Niederbayern beim Autozulieferer Mahle Behr in Neustadt an der Donau, bei Strama-MPS in Straubing und im BMW-Werk Dingolfing angekündigt. Dort sollten die Beschäftigten um Mitternacht jeweils für eine halbe Stunde ihre Arbeit niederlegen.

"Zeichen setzen"

Damit will die Gewerkschaft pünktlich zum Ablauf der Friedenszeit in der Bayerischen Metall- und Elektroindustrie ein "Zeichen" setzen, kündigte der Erste Bevollmächtigte der IG Metall Landshut und Mitglied in der Verhandlungskommission Robert Grashei im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk an.

Wörtlich erklärte Grashei an die "Adresse" der Arbeitgeber gerichtet: "Wer einen Tarifkonflikt vermeiden will, muss mehr tun als eine Nullrunde bieten und zudem bestehende Tarifrechte, wie das Urlaubs- und Weihnachtsgeld zur Disposition stellen." In den kommenden Tagen seien weitere halbstündige Arbeitsniederlegungen in den Werken 2.1 und 2.2 bei BMW Dingolfing geplant.

Die Warnstreiks so Grashei fänden natürlich Corona-konform statt. "Die Gesundheit unserer Mitglieder, der Beschäftigten ist uns am Wichtigsten". Deswegen gebe es keine großen Kundgebungen und Demonstrationen.

Ausstand bei Continental und Vitesco

In der Oberpfalz sollen am Dienstagmittag (13.30 Uhr) die Mitarbeiter bei Continental und Vitesco in Regensburg zu Schichtende in einen kurzen Ausstand treten. Bayernweit will die IG Metall nach eigenen Angaben am Dienstag in insgesamt 23 Betrieben Arbeitskampfmaßnahmen organisieren.

Letzte Runde ohne Ergebnis

Die vierte Verhandlungsrunde der Tarifparteien war am vergangenen Freitag ohne Annäherung und ohne neuen Termin beendet worden. Die IG Metall fordert vier Prozent mehr Lohn für die Beschäftigen - wo es in einem Betrieb schlecht läuft, in Form von Lohnausgleich bei einer Senkung der Arbeitszeit. Die Arbeitgeber bieten nach einer Nullrunde in diesem Jahr Lohnerhöhungen erst ab 2022 an und fordern darüber hinaus, dass Krisenbetriebe vom Tarifvertrag abweichen können.