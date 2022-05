IG Metall ruft zu Kundgebung bei Staedtler auf

Um ihren Forderungen mehr Druck zu verleihen, ruft die IG Metall die Beschäftigten von Staedtler zu einer Kundgebung auf. Die Beschäftigten in Nürnberg sollen sich um 14.00 Uhr am Werkstor des Unternehmens zusammenfinden, so die Gewerkschaft.