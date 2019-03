Norbert Zirnsak, Zweiter Bevollmächtigter der IG Metall in Würzburg, kritisiert die Informationspolitik des Unternehmens als "undurchsichtig und verwirrend". Die Belegschaft sei von den Plänen völlig überrannt worden, sagte der Gewerkschafter am Montagmittag dem Bayerischen Rundfunk.

Leoni-Mitarbeiter von Hiobsbotschaften verunsichert

Die Mitarbeiter am Standort Kitzingen seien von "den Hiobsbotschaften aus der Leoni-Zentrale in höchstem Maße verunsichert". Dass die Firma zuerst die Öffentlichkeit und dann erst die Mitarbeiter informiere, bezeichnete Zirnsak als "unfair" und als "unmöglichen Stil".

Beschäftigte in Kitzingen bangen

Noch ist nicht klar, ob am Standort Kitzingen Stellen gestrichen werden. Gerade dort arbeite aber besonders hoch qualifiziertes Personal, so die IG Metall, und Facharbeiter in diesen Tagen auf die Straße zu setzen, sei alles andere als zukunftsträchtig.

Sparprogramm Leoni

Am Sonntagabend war bekannt geworden, dass Leoni weltweit 2.000 Stellen abbauen möchte, 500 davon in Hochlohnländern wie Deutschland. Durch den Umbau möchte Leoni pro Jahr bis zu 500 Millionen Euro einsparen. Der Automobilzulieferer beschäftigt hierzulande rund 5.000 seiner 90.000 Mitarbeiter.