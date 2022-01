IG Metall hofft auf Durchbruch bei Tarifverhandlungen mit Airbus

Am Hamburger Flughafen sitzen seit dem Vormittag Vertreter von IG Metall und Airbus hinter verschlossenen Türen zusammen. Die Beteiligten ringen um die künftige Aufstellung in der deutschen Luftfahrt. Airbus will den Konzern neu ausrichten - die Gewerkschaft verlangt Absicherung für Mitarbeitende. Es geht um die Zukunft von knapp 13.000 Beschäftigten in Hamburg, Bremen und Stade sowie beim Tochterunternehmen Premium Aerotec am Hauptsitz Augsburg, in Varel und Nordenham.

Bangen um Jobs bei Premium Aerotec in Augsburg

Unter der Federführung des IG Metall-Bezirks Küste verhandelt die Gewerkschaft auch für die Beschäftigten der Augsburger Airbus-Tochter Premium Aerotec. Dem Zulieferer droht die Zerschlagung, weil Airbus Teile des Unternehmens in einer neuen Tochter aufgehen lassen will. Die Einzelteilefertigung soll zudem an einen Investor verkauft werden. "Uns geht es darum, dass wir die Arbeits- und Ausbildungsplätze hier halten und damit auch den Wohlstand in der Region sichern", so der Augsburger IG Metall-Chef Michael Leppek, der auch wieder mit am Verhandlungstisch sitzt.

Airbus begründet Umbaupläne mit Kosteneinsparungen

Airbus habe nach eigenen Angaben das Ziel, mit einer neuen Generation von Flugzeugen emissionsfrei zu fliegen und stehe damit vor großen Herausforderungen. Behaupten müsse sich Airbus zunehmend auch gegen Konkurrenz aus China. Nachwirkungen der Lockdowns wirken sich noch immer auf die Luftfahrtbranche aus.

Gewerkschaft droht mit Streiks

Der Augsburger Gewerkschafter Michael Leppek rechnet mit einer bis in die Nacht dauernden Verhandlungsrunde. Das sagte er vorab dem Bayerischen Rundfunk. "Beide Seiten haben sich den 31.1. als Deadline gesetzt. Unsere Erwartung ist klar: Wir brauchen ein belastbares Ergebnis", so Leppek. Sollten die Gespräche erneut scheitern, drohen laut Gewerkschaft Streiks. Schon im vergangenen Jahr hat die IG Metall mit mehrtägigen Arbeitsniederlegungen Airbus empfindlich getroffen. "Uns geht es nicht um Streik um des Streikens Willen, sondern es braucht eine Perspektive für die Region", so Leppek. "Wir wollen keinen schleichenden Ausverkauf."