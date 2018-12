vor 4 Minuten

IG-Metall-Chef Horn fordert konkrete Vorschläge von Aiwanger

Seit gut einem Monat ist Johann Horn Chef der IG Metall in Bayern. Der 60-Jährige löste Jürgen Wechsler an der Spitze der größten Einzelgewerkschaft ab. Und das in Zeiten des digitalen Umbruchs in der Industrie. Horn hat schon konkrete Forderungen.